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Harry Kane desaprovechó una serie de ocasiones, pero aun así dio la asistencia del gol que sentenció el partido. El Bayern puso fin a una racha de dos empates en la Champions League y dejó su portería a cero por primera vez en ocho partidos.

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El Bayern de Múnich se impuso por 2-0 en el Riyadh Air Metropolitano gracias a dos goles en la segunda parte e infligió al equipo de Diego Simeone su primera derrota en 10 partidos.

Los hombres de Rene Maric controlaron la primera parte, con cerca de dos tercios de la posesión, pero Harry Kane y Karl desperdiciaron buenas ocasiones. Alexander Sorloth, por su parte, falló la mejor oportunidad de los locales a la media hora.

El primer gol llegó nueve minutos después de la reanudación, cuando Robin Le Normand tardó en despejar y Karl le robó el balón para batir a Jan Oblak. Laimer sentenció en el minuto 74 tras un pase de Kane. El Bayern pudo marcar un tercero cuando Marc Pubill introdujo en su propia portería un córner de Joshua Kimmich, pero el gol fue anulado por una falta de Dayot Upamecano.

La victoria sitúa al Bayern, que sigue invicto, en la octava posición de la fase de liga con ocho puntos, mientras que el Atlético ocupa la 22.ª plaza con cuatro.

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Estas son las notas de los jugadores del Bayern...

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Portería y defensa

Manuel Neuer (8/10): De vuelta a la portería después de que Jonas Urbig disputara los tres partidos anteriores como titular, el capitán realizó tres paradas. Detuvo el disparo raso de Marcos Llorente en el minuto 66 y el remate de David Hancko en el tiempo añadido para asegurar la primera portería a cero del Bayern en ocho partidos.

Konrad Laimer (9/10): El mejor jugador del Bayern en el partido. Ofreció una salida constante por la derecha, mandó fuera una semivolea al comienzo, centró para generar dos ocasiones de Kane y obligó a Oblak a desviar un remate con la punta de los dedos. Redondeó su actuación al recibir un pase de Kane en el segundo palo y marcar con un disparo al palo corto. Sacha Boey le sustituyó en el minuto 89.

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Dayot Upamecano (8/10): Dominante en el juego abierto, avanzó por la izquierda para iniciar la jugada de una ocasión de Karl en la primera parte y estuvo cerca de marcar un espectacular gol individual en el minuto 73, pero Oblak desvió al larguero su disparo, que había tocado en otro jugador. Fue sancionado por la falta sobre Pubill que privó al Bayern de un tercer gol.

Jonathan Tah (8/10): De vuelta al once titular, aportó seguridad en el centro de una defensa que limitó al Atlético a tres disparos a puerta. Una actuación discreta pero solvente.

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Josip Stanisic (7/10): Se incorporó al ataque más de lo esperado desde el lateral izquierdo. Pubill bloqueó uno de sus disparos y mandó otro fuera tras una dejada de Karl. Se libró de un penalti cuando el VAR respaldó la decisión del árbitro tras su forcejeo con Giuliano Simeone. Después vio una tarjeta amarilla en el tiempo añadido por empujar al mismo jugador.

Centro del campo

Joshua Kimmich (8/10): Dirigió el juego desde una posición retrasada y obligó a Oblak a realizar su primera parada del partido nada más comenzar la segunda parte. Un córner suyo dio lugar al gol en propia puerta anulado, aunque algunos de sus otros lanzamientos a balón parado no tuvieron su calidad habitual. Vio una tarjeta amarilla en el minuto 57 por retener el balón e impedir que el Atlético sacara rápidamente una falta.

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Tom Bischof (8/10): Muy activo e influyente en el centro del campo. Cortó un contraataque del Atlético al comienzo, preparó una ocasión para Kane y vio cómo un remate suyo, desviado por otro jugador, le llegaba a Le Normand antes de que Karl le robara el balón al defensa para abrir el marcador. También puso a prueba a Oblak desde fuera del área en el minuto 64.

Lennart Karl (8/10): Debió marcar cuando envió por encima del larguero una dejada de Kane en el minuto 23. También dejó un balón en bandeja a Stanisic antes del descanso. Se resarció al aprovechar la indecisión de Le Normand para abrir el marcador, su quinto gol en 12 partidos de Champions League. Nathaniel Brown le sustituyó en el minuto 68.

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Ataque

Michael Olise (8/10): Un problema constante para Alejandro Grimaldo por la derecha. Un centro suyo inició la jugada del primer gol y también creó ocasiones para Kimmich, Laimer y Kane, aunque el remate de este último llegó en una jugada en fuera de juego.

Alphonso Davies (7/10): Jugó por la izquierda del tridente de ataque y provocó una falta al borde del área cuando Giuliano Simeone le derribó. Se mostró activo, aunque sin crear ninguna ocasión clara. Kim Min-jae le sustituyó en el minuto 79.

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Harry Kane (7/10): Una noche frustrante de cara a portería. Mandó una volea fuera, Hancko le bloqueó un disparo, cruzó otro remate más allá del palo corto y envió uno más por encima del larguero en los últimos minutos. Aun así, dio la asistencia en el gol de Laimer y provocó una tarjeta amarilla a Giuliano Simeone.

Suplentes y entrenador

Nathaniel Brown (7/10): Sustituyó a Karl en el minuto 68 y estuvo cerca de marcar el tercero, pero Oblak detuvo su remate raso tras una internada de Kim por la derecha.

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Kim Min-jae (6/10): Entró por Davies en el minuto 79 y avanzó por la derecha para crear la ocasión de Brown en los últimos minutos.

Sacha Boey (sin calificación): Sustituyó a Laimer en el minuto 89.

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Rene Maric (8/10): Su equipo dominó desde el primer pitido y tomó el control tras el descanso, con lo que amplió a 20 partidos la racha invicta del Bayern. Sus cambios en los últimos minutos ayudaron a cerrar el partido con comodidad.