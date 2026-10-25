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El Barcelona sufrió su primera derrota de la temporada en LaLiga después de que un doblete de Kylian Mbappe diera al Real Madrid la victoria por 2-1 en el Clásico disputado en el Spotify Camp Nou. El resultado puso fin a la racha de nueve victorias consecutivas de los locales y dejó a sus grandes rivales a solo tres puntos por detrás.

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El equipo de Hansi Flick tuvo el 62 % de la posesión y realizó 17 disparos, pero el Madrid marcó contra el curso del partido cuatro minutos antes del descanso, cuando un despeje de Gerard Martin rebotó en Mbappe y acabó en la red. Raphinha empató en el minuto 61 tras un inteligente pase de Pedri. Después, el Barcelona encerró a los visitantes en busca del gol de la victoria, pero el suplente Gabriel Jesus perdió el balón en el minuto 87 y Eduardo Camavinga asistió a Mbappe para que marcara el tanto decisivo.

GOAL puntúa a los jugadores del Barcelona en el Clásico...

Portero y defensa

Joan Garcia (7/10): No pudo hacer nada en ninguno de los dos goles; el segundo llegó con un remate a una portería casi vacía. Realizó tres paradas, la mejor de ellas ante un potente disparo raso de Arda Guler, y salió de su área para despejar el balón antes de que llegara Mbappe en la segunda parte.

Xavi Espart (6/10): Su partido terminó pasada la media hora, después de haber recibido antes un fuerte golpe de Aurelien Tchouameni. Apenas tuvo tiempo de dejar huella antes de que Alejandro Balde le sustituyera.

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Pau Cubarsi (6/10): Mostró su habitual serenidad con el balón y frenó a Mbappe con una intervención bien medida tras el descanso, pero Camavinga le superó en la jugada que desembocó en el gol de la victoria.

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Gerard Martin (6/10): Protagonizó una acción para olvidar en el primer gol: su extraño despeje golpeó a Mbappe y el balón acabó superando a Garcia. Estuvo cerca de resarcirse en la segunda parte, pero Andriy Lunin detuvo con una gran parada su cabezazo a bocajarro.

Joao Cancelo (7/10): Uno de los mejores de la defensa. Aportó mucho empuje en ataque y se encargó de las jugadas a balón parado, aunque Yan Diomande logró imponerse físicamente a él en alguna ocasión.

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Centrocampo

Rodri (7/10): Ordenado y preciso en el doble pivote, despejó bien en las jugadas a balón parado y puso a prueba a Lunin con un disparo raso justo antes del descanso.

Pedri (7/10): Ideó el empate: amagó con disparar antes de habilitar a Raphinha con un pase que ocultó hasta el último momento. Así compensó una primera parte imprecisa en la que perdió el balón varias veces y dio al Madrid oportunidades para salir al contraataque.

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Fermin Lopez (6/10): Muy activo como mediapunta, vio cómo un disparo suyo se desviaba y salía fuera, y Marc Cucurella le hizo falta en repetidas ocasiones. Sin embargo, le costó encontrar el último pase antes de dejar su sitio a Frenkie de Jong en el minuto 74.

Ataque

Lamine Yamal (7/10): Mantuvo ocupado a Cucurella durante todo el partido y rozó el gol con un disparo lejano con efecto en los últimos minutos, pero lamentará una ocasión clarísima justo antes del descanso, cuando remató mal y mandó el balón fuera con solo Lunin por delante.

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Anthony Gordon (8/10): Un debut muy activo en el Clásico. El extremo inglés fue una amenaza constante por la izquierda y obligó a Lunin a intervenir varias veces, incluida una excelente parada junto a su primer palo. Además, un pase suyo llegó a Yamal tras un desvío y dio lugar a aquella gran ocasión antes del descanso. Vio la amarilla por una entrada sobre Guler poco antes de ser sustituido en el minuto 85.

Raphinha (8/10): El jugador más destacado del Barcelona. El capitán dio ejemplo con su incansable esfuerzo y definió con precisión en su gol, un remate con la zurda que supuso su 13.º tanto de la temporada en La Liga. Siguió siendo la principal amenaza ofensiva del equipo local hasta que dejó su sitio a Jesus en el minuto 86.

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Suplentes y entrenador

Alejandro Balde (6/10): Entró pronto por Espart, aportó velocidad por la izquierda y retrocedió a tiempo para frenar a Mbappe al comienzo de la segunda parte, aunque vio la amarilla en los últimos minutos por derribar al francés.

Frenkie de Jong (6/10): Entró en el minuto 74 y ayudó al Barcelona a mantener encerrado al Madrid. Un disparo suyo que iba a portería fue bloqueado de forma providencial.

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Karim Adeyemi (5/10): Sustituyó a Gordon en el minuto 85, pero no logró influir en el partido y vio la amarilla en el tiempo añadido por lanzar el balón de una patada contra Mbappe cuando este estaba en el suelo.

Gabriel Jesus (5/10): Apenas tuvo tiempo de ponerse a prueba tras sustituir a Raphinha en el minuto 86, pero perdió el balón en la jugada que terminó con el gol de la victoria de Mbappe.

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Hansi Flick (6/10): El plan estaba claro: dominar el balón y presionar arriba. Su equipo fue superior en las estadísticas, pero le faltó la eficacia que sí mostraron sus rivales y quedó expuesto al contraataque en el gol de la victoria.



