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El Arsenal logró un trabajado empate 2-2 ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena gracias a un gol de Declan Rice en los últimos minutos. Pese a verse por detrás en el marcador tras un penalti transformado por Harry Kane, el equipo de Mikel Arteta mostró madurez táctica para mantenerse invicto en la fase de liga de la Champions League.

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El Arsenal mantuvo su imbatibilidad en la fase de liga de la Champions League con un trabajado empate 2-2 ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena. El equipo londinense mostró una enorme disciplina táctica en la primera parte: resistió la presión antes de que Eberechi Eze, que había entrado pronto por el lesionado Bukayo Saka, abriera el marcador en el minuto 25 tras aprovechar un pase sublime de Martin Ødegaard. Sin embargo, el juego vertical del Bayern acabó dando sus frutos y Alphonso Davies igualó antes del descanso tras un pase en profundidad de Harry Kane.

La segunda parte se convirtió en una partida de ajedrez táctico de máxima exigencia, salpicada de errores individuales. Ezri Konsa y Jurrien Timber tuvieron que intervenir a la desesperada, y este último acabó siendo sancionado por una mano que permitió a Kane adelantar a los locales de penalti en el minuto 61. El Arsenal, sin embargo, no se vino abajo y logró el empate gracias a una definición serena de Rice en el minuto 82. Aunque el Bayern se impuso en goles esperados (2,51 frente a 1,40), Arteta será el entrenador más satisfecho tras superar con éxito uno de los desplazamientos más difíciles del fútbol europeo.

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Portero y defensa

David Raya: 7/10

Raya fue fundamental para mantener el equilibrio del Arsenal durante los momentos de mayor presión del Bayern. Terminó el partido con 3 paradas, incluida una decisiva ante un cabezazo de Dayot Upamecano al comienzo de la segunda parte. Poco pudo hacer ante el penalti ejecutado con precisión por Kane o el remate de Davies desde cerca, pero su distribución ayudó al Arsenal a superar la primera línea de presión del Bayern.

Ezri Konsa: 6/10

Situado en el lado derecho del bloque defensivo, Konsa afrontó una dura prueba ante las incorporaciones de Alphonso Davies. En general, mantuvo bien la posición, pero participó en el fallo colectivo que permitió a Davies aparecer sin marca para marcar el empate. Siguió imponiéndose por alto cuando el Bayern buscó centros desde zonas retrasadas.

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Gabriel Magalhães: 8/10

El corazón de la defensa del equipo. Gabriel registró 11 intervenciones defensivas, la cifra más alta entre los defensas del Arsenal. Su capacidad para anticipar los movimientos de Harry Kane hacia los espacios interiores fue crucial, y dirigió con eficacia la defensa del área durante el asedio final del Bayern.

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Jurrien Timber: 6/10

Un partido con grandes momentos y un error importante. Timber estuvo excelente en las transiciones y estuvo cerca de marcar el gol de la victoria al final, pero Neuer desvió su remate por encima del larguero. Sin embargo, fue el desafortunado protagonista de la jugada que cambió el partido al cometer penalti por mano cuando bloqueaba un disparo de Kane.

Riccardo Calafiori: 7/10

Calafiori fue una amenaza constante desde el lateral izquierdo: lideró al Arsenal con 4 disparos en total y generó 0,36 goles esperados. Sus movimientos hacia el interior causaron importantes problemas a la estructura del Bayern, aunque en ocasiones la velocidad de Serge Gnabry le sorprendió al contraataque.

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Centro del campo

Martin Ødegaard: 7/10

El capitán protagonizó la primera acción de verdadera calidad del partido con un pase largo perfectamente medido a la espalda de la defensa del Bayern para asistir a Eze. Aunque Pavlovic le cerró los espacios por momentos, sus 85 minutos estuvieron marcados por su esfuerzo creativo antes de ser sustituido por Merino.

Bruno Guimarães: 6/10

A Guimarães le costó imponer su habitual control del ritmo ante el doble pivote del Bayern. Firmó un peligroso cabezazo que obligó a Neuer a intervenir en el minuto 48, pero se ocupó principalmente de proteger a la defensa antes de dejar su sitio a Lewis-Skelly en el minuto 69.

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Declan Rice: 9/10

Una exhibición de centrocampismo moderno. Rice dominó las estadísticas: completó 69 pases de 77 intentados y creó una ocasión clara. Su gol en el minuto 82 mostró una serenidad extraordinaria: remató con contundencia para asegurar que el Arsenal se marchara de Múnich con un punto.

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Ataque

Bukayo Saka: sin calificación

Fue sustituido en el minuto 10 debido a una desafortunada lesión sufrida al comienzo del partido. Su ausencia obligó a una importante reorganización táctica.

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Kai Havertz: 6/10

Havertz desempeñó una labor generosa como referencia ofensiva y bajó a menudo a recibir para sacar de su posición a los centrales del Bayern. Desaprovechó una buena ocasión en el minuto 67 tras una jugada a balón parado, al no encontrar portería desde cerca antes de ser sustituido.

Noni Madueke: 7/10

La verticalidad de Madueke fue una vía de salida vital para el Arsenal. Tuvo un papel clave en la jugada del empate y mostró una gran fortaleza y visión de juego para combinar con Gyökeres y Rice. Su esfuerzo para ayudar en defensa fue igual de notable.

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Suplentes y entrenador

Eberechi Eze: 8/10

Eze entró por Saka después de solo 10 minutos y fue el revulsivo perfecto. Definió con sangre fría en su gol del minuto 25, al enviar el balón más allá de Manuel Neuer para adelantar al Arsenal. Su capacidad para conservar el balón en espacios reducidos fue esencial para aliviar la presión.

Viktor Gyökeres: 7/10

El delantero entró por Havertz en el minuto 68 y aportó una presencia física que al Bayern le costó contener. Su participación en la jugada del gol de Rice justificó su entrada.

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Myles Lewis-Skelly: 6/10

El joven entró en un partido de máxima tensión en el minuto 69, pero mantuvo la calma y ayudó a estabilizar el centro del campo junto a Rice durante los últimos veinte minutos.

Mikel Merino: 6/10

Entró en los últimos minutos por Ødegaard y estuvo cerca de marcar el gol de la victoria en el tiempo añadido, pero la defensa del Bayern bloqueó su cabezazo tras un saque de esquina.

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Mikel Arteta: 8/10

Arteta gestionó el partido de forma sobresaliente. Perder pronto a Saka podría haber desbaratado el plan, pero su decisión de dar entrada a Eze fue un acierto. El ajuste táctico hacia un bloque más resistente en los últimos 15 minutos permitió asegurar el punto.

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