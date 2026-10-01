Las notas de Países Bajos: los suplentes reciben aprobados holgados, los hermanos Timber se llevan un 3,5

La selección neerlandesa ha reanudado la Nations League con un empate 2-2 ante Grecia. El seleccionador Xavi Hernández hizo cambios en muchos puestos de su equipo, a veces de forma obligada, pero eso no dio precisamente resultado. Voetbalzone califica con notas a los titulares y suplentes que jugaron al menos 45 minutos.

La nota más alta del once inicial en el duelo con Grecia es para Crysencio Summerville. El atacante se dejó la piel y generó mucho peligro, especialmente en la segunda parte. Por ello recibe un 6,5. También Joey Veerman, que dio una asistencia, aprueba con un 6.

Las notas más bajas son para Jurriën Timber, Quinten Timber, Guus Til, Denzel Dumfries y Ruben van Bommel. Especialmente los hermanos Timber firmaron una actuación floja en Tesalónica.

En el primer gol de los griegos ya hubo muchos errores. Dumfries perdió un duelo aéreo, tras lo cual Virgil van Dijk se quedó solo después de que Timber saliera innecesariamente de posición. El defensa del Liverpool no hizo más que retroceder y permitió que los griegos marcaran.

El segundo gol llegó tras una acción iniciada por Van Bommel. Le entregó el balón directamente al rival en el área de la selección neerlandesa. Después, el centro fue defendido con debilidad por Jurriën Timber. Él recibe, junto a su hermano, un 3,5.



Notas de la selección neerlandesa

Jugadores Nota Bart Verbruggen 5 Denzel Dumfries 5 Jurriën Timber 3,5 Virgil van Dijk 5 Micky van de Ven 5 Joey Veerman 6 Quinten Timber 3,5 Guus Til 4 Crysencio Summerville 6.5 Mexx Meerdink 5 Ruben van Bommel 4,5 Ryan Gravenberch 6 Tijjani Reijnders 7 Noa Lang 7,5



