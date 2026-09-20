El regreso de Jose Mourinho al Metropolitano fue una pesadilla táctica, ya que el Real Madrid cedió el control a su rival ciudadano en una decepcionante derrota por 2-0. Pese a llegar al partido con impulso estadístico, el conjunto blanco fue superado en la zona ancha y careció de la verticalidad necesaria para incomodar a Jan Oblak. El encuentro cambió de forma decisiva en una catastrófica ventana de diez minutos al inicio de la segunda parte, cuando la indisciplina defensiva dejó al Real con una montaña que escalar y su ataque repleto de estrellas, sencillamente, no pudo hacerlo.

La solidez estructural del equipo se evaporó en el momento en que Dean Huijsen fue expulsado en el minuto 52, una acción que derivó directamente en el primer gol de Alex Grimaldo desde el punto de penalti. El Atletico explotó la superioridad numérica casi de inmediato, con Jonathan David doblando la ventaja apenas seis minutos después. El Real terminó el partido con apenas un 35 % de posesión y solo dos disparos a puerta, una dura condena a una actuación en la que faltaron tanto la contundencia para defender como la astucia para contraatacar con eficacia.

Portería y defensa

Thibaut Courtois - 6/10

El belga quedó expuesto por quienes tenía delante. Aunque poco pudo hacer ante el preciso penalti de Grimaldo o el remate a corta distancia de David, evitó una goleada con cuatro paradas cruciales. Su distribución se vio perjudicada por la falta de movimiento por delante, lo que le obligó a jugar en largo más de lo que a Mourinho le habría gustado.

Dean Huijsen - 2/10

Una actuación absolutamente terrorífica del joven defensa. Su expulsión en el minuto 52 fue el punto de inflexión del partido, no solo por dejar a su equipo con uno menos, sino también por conceder el penalti que permitió al Atletico romper el empate. Tácticamente ingenuo y físicamente superado en el escenario de máxima exigencia del derbi.

Ibrahima Konate - 5/10

Konate tuvo problemas para mantener la línea defensiva una vez que su compañero fue expulsado. Aunque firmó nueve despejes y siete intercepciones, quedó fuera de sitio en el segundo gol, cuando Jonathan David se movió hacia el espacio que había dejado libre. Una tarde frenética para el francés.

Marc Cucurella - 5/10

Actuando en un rol híbrido, Cucurella se vio hundido por las incursiones constantes de Marcos Llorente. Aportó muy poco en ataque, completando cero centros con éxito, y a menudo se vio obligado a recurrir a acciones defensivas desesperadas cuando el Atletico sobrecargaba su banda.

Denzel Dumfries - 4/10

Dumfries pasó en gran parte desapercibido antes de ver la amarilla en el minuto 49 por una falta táctica. No logró dar la amplitud que requería el sistema de Mourinho y Grimaldo le ganó constantemente por velocidad. Una actuación sin la intensidad física habitualmente asociada a su juego.

Centrocampo

Federico Valverde - 6/10

El capitán intentó liderar con el ejemplo, cubriendo muchísimo campo, pero fue desbordado en una batalla en el centro del campo en la que el Atletico tuvo un 65 % de posesión. Valverde completó el 88 % de sus pases, pero la mayoría fueron horizontales, sin romper líneas al verse forzado a desempeñar un papel de apagafuegos defensivo.

Aurelien Tchouameni - 5/10

Tchouameni no logró ofrecer la protección necesaria a la línea de cuatro. Se mostró lento en las transiciones y fue sustituido en el minuto 71, cuando Mourinho buscó más dinamismo. Fue superado con demasiada facilidad durante la jugada del segundo gol del Atletico.

Jude Bellingham - 5/10

Una tarde frustrante para el inglés. Pasó más tiempo discutiendo con el árbitro que generando ocasiones y acabó viendo la amarilla en el minuto 78. Le costó conectar con Mbappe y Jose Cardoso lo anuló de forma efectiva.

Ataque

Arda Guler - 4/10

Guler fue un pasajero durante buena parte de sus 54 minutos sobre el césped. No logró registrar ni un solo disparo ni un pase clave antes de ser sacrificado para dar entrada a un refuerzo defensivo tras la roja a Huijsen. La intensidad del Metropolitano pareció pasarle por encima.

Vinicius Junior - 5/10

El brasileño estuvo bien controlado por Nahuel Molina y Romero. Fue quedándose cada vez más aislado y fue sustituido al inicio de la segunda parte como parte de la reorganización tras la tarjeta roja. Un partido poco habitual en el que sus regates no generaron ni una sola ocasión clara.

Kylian Mbappe - 5/10

Mbappe recibió muy poco. Con solo un 35 % de posesión, se vio obligado a retrasar su posición para entrar en contacto con el balón, lo que anuló su principal amenaza al espacio. Terminó el partido con dos disparos, ninguno de los cuales exigió realmente a Oblak, y dejó una imagen de abatimiento al pitido final.

Suplentes y entrenador

Antonio Ruediger - 6/10

Entró en el minuto 54 para intentar estabilizar al equipo tras la roja. Aportó una agresividad muy necesaria a la zaga, aunque el daño ya estaba prácticamente hecho.

Yan Diomande - 5/10

Entró para recuperar la estructura defensiva, pero sufrió con la velocidad de los contraataques del Atletico en los minutos finales.

Eduardo Camavinga - 6/10

Entró tarde por Tchouameni y mostró destellos de la verticalidad que había faltado antes, pero fue demasiado poco y demasiado tarde.

Bernardo Silva - N/D

Entró en el minuto 82 y no tuvo tiempo para influir en un resultado que ya estaba decidido.

Jose Mourinho - 4/10

Su planteamiento táctico fue demasiado pasivo para un derbi. Al ceder un 65 % de posesión, invitó a una presión que sus jóvenes defensas no pudieron manejar. Sus cambios fueron reactivos en lugar de proactivos y su equipo pareció quedarse sin un plan B una vez que se quedó con diez hombres.