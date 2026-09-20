El Vélodrome rara vez es un lugar para los débiles de corazón, y este último capítulo de la rivalidad más amarga de Francia estuvo a la altura de su reputación explosiva. Tras una primera parte tensa, en la que ambos equipos tantearon el terreno sin llegar a comprometerse de verdad, el partido se encendió después del descanso. El PSG acabó rompiendo el empate por medio del suplente Ferran Torres, pero su alegría duró poco, ya que Angel Gomes devolvió las tablas al marcador para los locales y desató la locura en la grada.

Sin embargo, los campeones tienen una solidez que a menudo se les escapa a sus rivales en estos momentos de máxima presión. Apenas tres minutos después de encajar, el capitán Marquinhos se elevó por encima de todos para devolver la ventaja, un golpe del que el Marsella nunca llegó a recuperarse de verdad. La expulsión de Timothy Weah en los últimos minutos no hizo más que agravar la desgracia de los locales, y dejó a los hombres de Luis Enrique celebrando una victoria muy trabajada que refuerza su dominio nacional.

Portero y defensa

Matvey Safonov - 6/10

Una noche relativamente tranquila para el guardameta ruso, que estuvo en gran medida protegido por su línea de cuatro. Poco pudo hacer para evitar el empate de Gomes en el minuto 72, pero se mostró sereno por alto y firmó tres paradas mientras el PSG dominaba en el número de disparos.

Willian Pacho - 7/10

El fichaje del verano pareció totalmente en casa en el calor de un Clásico. Fue agresivo en los duelos y vital para una unidad defensiva que limitó al Marsella a solo cuatro disparos a puerta pese al ambiente hostil.

Marquinhos - 8/10

Una actuación de capitán en todos los sentidos. No solo lideró la zaga con su autoridad habitual, sino que además apareció con el gol de la victoria en el minuto 75, rematando con precisión de cabeza una jugada a balón parado apenas unos instantes después de que el equipo hubiera encajado.

Warren Zaire-Emery - 7/10

Utilizado en un papel híbrido que a menudo le hacía cerrarse desde la derecha, el joven mostró una madurez impropia de su edad. Su energía fue clave para seguir las subidas de los carrileros del Marsella.

Nuno Mendes - 6/10

Una actuación de trabajo habitual en la banda izquierda antes de ser sustituido en los últimos minutos. Vio la tarjeta amarilla en el minuto 39 por una falta táctica, pero ofreció su salida habitual en las transiciones antes de dejar su sitio a Beraldo.

Centrocampo

Joao Neves - 7/10

El corazón del centro del campo del PSG. Neves marcó el ritmo con 323 pases del equipo en total, asegurando que los visitantes disfrutaran del 61 % de la posesión. Su capacidad para reciclar la posesión bajo presión fue de primer nivel.

Fabian Ruiz - 6/10

Una noche correcta, aunque algo poco espectacular, para el español. Enlazó bien el juego durante sus 65 minutos sobre el césped antes de que Luis Enrique optara por las piernas frescas de Akliouche para ir a por el primer gol.

Vitinha - 7/10

Siempre buscando el pase definitivo, Vitinha fue la chispa creativa en la zona central. Ayudó al PSG a acumular unos impresionantes 31 disparos totales, sondeando constantemente el bloque bajo del Marsella.

Ataque

Desire Doue - 7/10

El joven atacante fue una amenaza constante para el Marsella. Fue su visión la que dio la asistencia para el primer gol de Ferran Torres en el minuto 66, culminando una actuación llena de talento y verticalidad.

Ousmane Dembele - 6/10

Una noche de «qué habría pasado si...» para el francés. Aterrorizó a los laterales del Marsella con su velocidad, pero le faltó acierto en varias ocasiones antes de ser sustituido en los últimos diez minutos.

Khvicha Kvaratskhelia - 5/10

Una noche difícil para el georgiano, que tuvo problemas para encontrar espacios en un último tercio muy poblado. Fue sustituido antes de la hora de juego en un ajuste táctico que acabó dando resultado a los visitantes.

Suplentes y entrenador

Ferran Torres - 8/10

El revulsivo perfecto. Entró en el minuto 59 y solo necesitó siete minutos para ver puerta, definiendo con frialdad tras el pase de Doue para romper el empate.

Maghnes Akliouche - 6/10

Entró por Ruiz en el minuto 65 y añadió una dimensión diferente al centro del campo cuando el partido se abrió en los compases finales.

Mika Godts - N/A

Entró tarde por Dembele para amarrar el resultado.

Lucas Beraldo - N/A

Entró por Mendes en el minuto 79 para reforzar la defensa tras el gol de la victoria.

Luis Enrique - 8/10

El técnico acertó de pleno con los cambios. Al ver que el partido estaba atascado, la entrada de Ferran Torres cambió por completo el impulso del encuentro, y su equipo mostró un gran carácter al marcar inmediatamente después de encajar el empate.