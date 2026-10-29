Compartir Sigue a GOAL en Google

La andadura del Newcastle United en la Carabao Cup terminó con una decepción en el Hill Dickinson Stadium tras caer por 3-1 ante el Everton. Pese a dominar la posesión, el Newcastle pagó la eficacia de su rival de cara a portería antes de que Dan Burn marcara un gol del honor en los últimos minutos.

Anuncios

El Newcastle cayó eliminado de la Carabao Cup tras perder 3-1 ante el Everton en el Hill Dickinson Stadium. Pese a tener el 56 % de la posesión y realizar el doble de remates que el equipo local, pagó sus errores defensivos en una primera parte decepcionante.

Los goles de James Garner y Hayden Hackney dieron al Everton una cómoda ventaja de 2-0 al descanso y dejaron a Matthias Jaissle ante una tarea muy difícil para la segunda mitad.

El Newcastle hizo tres cambios en el descanso en busca de la remontada, pero la eficacia del Everton marcó la diferencia y Thomas Barry anotó el tercero en el minuto 69.

Aunque Burn recortó distancias en el minuto 88, ya era demasiado tarde. El Newcastle solo logró un gol pese a sus diez disparos a puerta, en una noche en la que su dominio territorial no se tradujo en un buen resultado.

Anuncios Anuncios

GOAL puntúa a los jugadores del Newcastle en el Hill Dickinson Stadium...

Related Topics

Próximos partidos NEW Premier League 15:00 EVE Ver

Portero y defensa

Lukas Hornicek: 5/10

Noche difícil para el joven portero, que encajó tres goles en solo cinco disparos a puerta. Poco pudo hacer ante la precisión de Garner en el primer tanto, pero la organización defensiva de quienes jugaban por delante de él le dejó expuesto durante las transiciones.

Anuncios

Amar Dedic: 5/10

El lateral dio amplitud en ataque, pero a menudo estaba demasiado adelantado cuando el Everton recuperaba el balón. No consiguió neutralizar las incorporaciones de Vitalii Mykolenko por la banda.

Anuncios

Fabian Schar: 5/10

Actuación inusualmente insegura del internacional suizo, que vio una tarjeta amarilla en el minuto 81. Le costó mantener la línea defensiva adelantada ante el juego directo del Everton y quedó superado en el segundo gol.

Anuncios

Dan Burn: 6/10

El veterano defensa fue el recurso más productivo del Newcastle en los últimos minutos: marcó el gol del honor en el minuto 88 y vio una tarjeta amarilla en su empeño por mantener la presión. Sin embargo, por momentos sufrió ante la velocidad de Tyler Dibling y Thierno Barry al contraataque.

Anuncios

Lewis Hall: 5/10

Hall dejó destellos de su calidad técnica con el balón y contribuyó al 56 % de posesión del Newcastle, pero le faltó la disciplina defensiva necesaria para seguir los movimientos de Garner y Hackney cuando llegaban al área desde atrás.

Anuncios

Centro del campo

Jacob Ramsey: 4/10

Fue sustituido al descanso tras pasar inadvertido durante los primeros 45 minutos. Ramsey no logró marcar el ritmo ni aportar la creatividad necesaria para desarmar el compacto bloque del Everton, lo que llevó a su temprana sustitución por motivos tácticos.

Anuncios

Nicolas Gonzalez: 5/10

Al centrocampista le costó encontrar espacios entre la disciplinada pareja de centrales del Everton formada por Jake O'Brien y James Tarkowski. Aunque remató a puerta, le faltó presencia física para incomodar al equipo local antes de ser sustituido en el minuto 81.

Anuncios

Joe Willock: 6/10

Uno de los pocos jugadores destacados en el centro del campo del Newcastle. Willock dio la asistencia en el gol tardío de Burn y trabajó sin descanso para conectar el juego, aunque a menudo se vio en inferioridad numérica por el centro.

Anuncios

Ataque

Jacob Murphy: 5/10

Murphy envió varios centros peligrosos durante los 67 minutos que estuvo sobre el césped y contribuyó a los diez saques de esquina del Newcastle, pero le faltó eficacia en los momentos en que el equipo más la necesitaba.

Anuncios

Harvey Barnes: 4/10

Otro de los sustituidos en la reorganización del descanso. Barnes no logró influir en el partido desde su banda y fue reemplazado por Anthony Elanga sin haber registrado un remate destacable ni un regate completado.

Anuncios

William Osula: 4/10

Encargado de liderar el ataque, Osula apenas participó durante la primera mitad. Le costó retener el balón bajo presión y fue uno de los tres sustituidos en el descanso.

Anuncios

Suplentes y entrenador

Anthony Elanga: 5/10

Entró por Barnes en el descanso. Aportó más verticalidad y velocidad, obligando a estirarse a la defensa del Everton, pero no consiguió marcar.

Anuncios

Yoane Wissa: 5/10

Entró por Osula en el descanso. Wissa se movió más, pero se encontró con un inspirado Jordan Pickford, que realizó un total de nueve paradas.

Anuncios

Joelinton: 5/10

Entró al descanso para aportar solidez al centro del campo. Vio una tarjeta amarilla en el minuto 89 y ofreció algo de presencia física, pero, cuando se asentó, el partido ya se le escapaba al Newcastle.

Anuncios

Bazoumana Toure: 5/10

Sustituyó a Murphy en el minuto 67. Ayudó a mantener la presión sobre el Everton en el último cuarto del partido, pero su influencia fue limitada porque el equipo local se replegó.

Anuncios

Sean Steur: sin calificación

Entró en los últimos minutos por Gonzalez cuando Jaissle decidió arriesgarlo todo.

Anuncios

Matthias Jaissle: 4/10

El planteamiento táctico del entrenador dejó demasiados espacios en el centro del campo durante la primera mitad. Aunque su atrevido triple cambio en el descanso mejoró el rendimiento del equipo, no corrigió con suficiente rapidez las debilidades defensivas que dejaron al descubierto los contraataques del Everton.