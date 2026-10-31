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El Manchester United cayó por 2-0 ante el Chelsea tras venirse abajo en la segunda parte en el oeste de Londres. El equipo de Michael Carrick fue superior en la primera mitad, pero desperdició ocasiones claras antes de desmoronarse tras el descanso.

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Morgan Rogers deshizo el empate cinco minutos después de la reanudación, y el partido quedó prácticamente sentenciado en el minuto 63, cuando Lisandro Martinez empujó a Wesley Fofana en un córner, vio la segunda amarilla y provocó un penalti que transformó Cole Palmer. Es la tercera derrota consecutiva del United, que ocupa la 16.ª posición, solo un punto por encima de la zona de descenso.

Estas son las notas de los jugadores del Manchester United...

Portería y defensa

Senne Lammens - 7/10 Lammens no pudo hacer nada ante el exquisito toque por encima de Rogers y llegó a tocar el penalti de Palmer, pero acabó ayudando a que el balón entrara por la escuadra. Realizó siete paradas, la mejor de ellas una gran intervención para desviar el disparo de Estevao en el minuto 85.

Leny Yoro - 6/10 Actuación sólida en el lateral derecho. Yoro se incorporó al ataque para forzar un córner al principio y se cruzó con acierto para cortar un contraataque del Chelsea dirigido hacia Danny Welbeck en los últimos minutos.

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Lisandro Martinez - 2/10 Un desastre absoluto. Amonestado en el minuto 59 por agarrar repetidamente a Rogers, Martinez empujó después a Fofana en la cara durante un córner, cuando estaba de espaldas al balón. El VAR detectó la acción y fue expulsado por segunda amarilla, además de provocar el penalti del segundo gol del Chelsea. También fue uno de los defensas que retrocedieron mientras Rogers avanzaba sin oposición para marcar el primero.

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Harry Maguire - 5/10 Maguire ganó el balón de cabeza en la jugada que acabó con el gol anulado a Matheus Cunha. Pero retrocedió ante Rogers en el primer gol y fue amonestado en el minuto 65, aunque poco después realizó una intervención decisiva para impedir que Palmer marcara a placer.

Diogo Dalot - 5/10 Dalot aportó muy poco en ataque desde el lateral izquierdo y apenas participó en los mejores momentos del United. Una actuación discreta y fácil de olvidar.

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Centro del campo

Andrey Santos - 5/10 Santos trabajó mucho para alterar el ritmo del Chelsea al principio y habilitó a Bryan Mbeumo para un prometedor contraataque, pero no llegó a tiempo para frenar a Rogers en el primer gol. Fue sustituido por Ayden Heaven en el minuto 66 tras la expulsión.

Carlos Baleba - 5/10 Baleba envió un disparo ligeramente desviado del palo más alejado al principio, pero le costó imponerse ante Romeo Lavia y Moises Caicedo. Fue sustituido por Kobbie Mainoo en el minuto 58.

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Bruno Fernandes - 5/10 De vuelta al once titular, Fernandes desperdició una ocasión clarísima en el minuto 19 al mandar el balón por encima del larguero después de que Mbeumo lo dejara solo ante el portero, y puso otro balón que cruzó el área pequeña. Su córner al segundo palo sí propició el gol anulado a Cunha, pero su rendimiento decayó mucho tras el descanso.

Ataque

Amad Diallo - 6/10 El atacante más activo del United. Amad obligó a Penders a despejar un disparo lejano, pero en dos ocasiones no logró batir al portero cuando se quedó solo ante él, la más clara justo antes del descanso. Sufrió un golpe y fue sustituido por Joshua Zirkzee en el minuto 77.

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Matheus Cunha - 5/10 Titular en la izquierda, Cunha creyó por un momento que había adelantado al United, pero el VAR anuló por fuera de juego su remate de cerca. Un mal control permitió a Penders hacerse con un pase al hueco, y fue sustituido por Mason Mount en el minuto 66.

Bryan Mbeumo - 6/10 Mbeumo lideró los mejores contraataques del United: dio un magnífico pase a la espalda de la defensa para la gran ocasión de Fernandes y filtró otro para Cunha. Fue amonestado por no guardar la distancia en una falta, y Penders desvió al larguero su potente volea en el tiempo añadido.

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Suplentes y entrenador

Kobbie Mainoo - 5/10 Entró en el minuto 58 y fue amonestado por hacer tropezar a Palmer 12 minutos después. Mainoo nunca llegó a adaptarse al ritmo del partido.

Ayden Heaven - 5/10 Entró en el minuto 66 para reforzar la defensa tras la expulsión. Heaven tuvo pocas oportunidades de influir en un partido que ya se le escapaba al United.

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Mason Mount - 5/10 Recibido con abucheos ante su antiguo club al sustituir a Cunha en el minuto 66, Mount perdió el balón por un mal control y dio pie al contraataque del Chelsea que acabó con el gol anulado a Estevao.

Joshua Zirkzee - 5/10 Zirkzee superó a dos jugadores antes de lanzar un disparo lejano que detuvo Penders y forzó el córner que dio lugar a la volea de Mbeumo en los últimos minutos, pero fue amonestado en el minuto 86.

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Michael Carrick - 4/10 El plan de Carrick funcionó durante 45 minutos, pero la falta de disciplina de su equipo tras el descanso le salió cara. Nueve partidos sin ganar en todas las competiciones, la peor racha del United desde 1988, lo dejan en una situación comprometida.