Las notas de los jugadores del Inter ante el Como: Marcus Thuram lidera al equipo en una contundente victoria en San Siro

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El Inter de Milán firmó una primera parte de gran eficacia para imponerse por 2-0 al Como en el Giuseppe Meazza. Los goles de Francesco Esposito y Marcus Thuram resultaron decisivos en un partido en el que el equipo local administró su ventaja con eficacia.

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El Inter de Milán demostró su superioridad táctica en San Siro y se impuso por 2-0 a un Como que ofreció resistencia. El equipo de Cristian Chivu no tardó en imponer su dominio: Francesco Esposito abrió el marcador en el minuto 12 tras una excelente acción de Djed Spence. La presión no cesó y, solo siete minutos después, Marcus Thuram amplió la ventaja y dejó el partido prácticamente sentenciado antes del minuto 20. La capacidad del Inter para reducir los espacios en el tercio central del campo ahogó la salida de balón del Como, que apenas logró un disparo a puerta en los 90 minutos.

Aunque el Como tuvo más balón en la segunda parte y terminó con un 57 % de posesión, el Inter siguió siendo más peligroso al contraataque: registró 1,86 goles esperados (xG), frente a los 0,20 del conjunto visitante. El equipo de Cristian Chivu mostró una notable disciplina defensiva, sumó 12 intercepciones y ganó la mayoría de los duelos físicos. Aunque la intensidad bajó tras el descanso, los goles de los primeros compases garantizaron una noche cómoda a uno de los gigantes de la Serie A y lo acercaron a lo más alto de la clasificación.

Portero y defensa

Josep Martinez - 7/10

El portero español fue prácticamente un espectador: solo tuvo que hacer una parada en toda la tarde. Distribuyó el balón con eficacia y ayudó al Inter a superar la primera línea de presión del Como. También dominó bien su área en los escasos centros que superaron la línea defensiva.

Alessandro Bastoni - 7/10

Como de costumbre, Bastoni hizo avanzar al equipo con sus pases y actuó como organizador secundario desde el lado izquierdo de la defensa de tres. No pasó apuros atrás y fue clave para mantener la portería a cero, dentro de una línea defensiva que concedió muy pocas opciones por el centro.

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Manuel Akanji - 7/10

El internacional suizo aportó la solidez que el Inter necesitaba en el centro de la defensa. Su colocación fue impecable, dejó a Douvikas sin apenas balones y afrontó las transiciones con su habitual serenidad.

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Carlos Augusto - 7/10

Augusto mostró su versatilidad al ocupar un puesto en la defensa de tres. Acudió con rapidez a cubrir el espacio a la espalda de Dimarco y se anticipó en sus tareas defensivas, contribuyendo a las 12 intercepciones que sumó el Inter.

Centrocampo

Federico Dimarco - 7/10

Fue una amenaza constante por la banda izquierda hasta su sustitución en el minuto 87. Sus envíos desde zonas abiertas siguieron siendo una de las principales armas del Inter, mientras que su disciplina táctica para replegarse impidió que Yago Couto encontrara espacios en el último tercio.

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Djed Spence - 8/10

Excelente actuación del carrilero, que dio la asistencia del primer gol en el minuto 12. Su velocidad explosiva y sus conducciones directas causaron problemas constantes a Alberto Valle, y fue una vía de salida fundamental para el Inter en las transiciones ofensivas.

Piotr Zielinski - 7/10

Controló el ritmo del partido con movimientos inteligentes y secuencias de pases cortos y rápidos. Antes de ser sustituido en el minuto 72, fue fundamental para mantener el orden del Inter y hacer que el balón circulara con rapidez desde atrás hacia delante.

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Nicolo Barella - 8/10

El capitán predicó con el ejemplo en una actuación llena de energía. Fue el motor del equipo, recorrió una enorme cantidad de terreno y frustró los intentos del Como de encontrar ritmo en las zonas centrales. Sus cifras de recuperaciones de balón estuvieron entre las mejores del partido.

Hakan Calhanoglu - 7/10

Jugó en su habitual posición retrasada y dirigió el juego con precisión. Fue el eje de los 493 pases del Inter: dio continuidad a la posesión y buscó constantemente balones diagonales hacia los carrileros hasta que Sucic lo sustituyó en los últimos minutos.

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Ataque

Francesco Esposito - 8/10

Una actuación decisiva del joven atacante. Abrió el marcador en el minuto 12 con una buena definición y fue una molestia constante para los defensas del Como. Vio la tarjeta amarilla en el minuto 72, justo antes de ser sustituido, pero su influencia en el resultado fue innegable.

Marcus Thuram - 8/10

Thuram demostró por qué es tan importante para el sistema del Inter. Su gol en el minuto 19 fue una exhibición de desmarque y definición. Lideró el ataque con inteligencia, dio participación a sus compañeros y obligó a la defensa del Como a cubrir más espacio hasta su sustitución en los últimos minutos.

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Suplentes y entrenador

Henrikh Mkhitaryan - 6/10

Entró por Zielinski en el minuto 72 y aportó piernas frescas al centro del campo mientras el Inter buscaba cerrar el partido sin sobresaltos.

Ange-Yoan Bonny - 6/10

Sustituyó al goleador Esposito para los últimos 20 minutos. Aportó presencia física y ayudó a mantener la presión alta en la recta final.

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Peter Sucic - 6/10

Entró por Calhanoglu en el minuto 81. No se complicó y ayudó al Inter a conservar el control del centro del campo.

Andy Diouf - Sin calificar

Entró por Dimarco en el minuto 87 y no tuvo tiempo suficiente para influir de forma significativa en el partido.

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Benjamin Pavard - Sin calificar

Entró en el minuto 88 para aportar más solidez defensiva en los instantes finales.

Cristian Chivu - 8/10

El entrenador dispuso a su equipo a la perfección para aprovechar desde el principio los espacios en la defensa del Como. La decisión de alinear a Spence dio sus frutos con la asistencia temprana, y su gestión táctica de la segunda parte aseguró una victoria cómoda sin un desgaste excesivo.