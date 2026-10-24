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El Arsenal mantuvo su lucha por alcanzar el liderato de la Premier League con una victoria solvente por 2-0 ante el Everton en el Emirates Stadium. Los goles de Ezri Konsa y Gabriel permitieron al equipo de Mikel Arteta superar la ausencia de Bukayo Saka con madurez táctica.

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El Arsenal demostró por qué está considerado una de las máquinas tácticas más depuradas de Europa con una solvente victoria por 2-0 ante un Everton que ofreció resistencia. Pese a la ausencia de la creatividad de Saka, el Arsenal tuvo el 58 % de la posesión y generó 1,75 goles esperados (xG). Konsa abrió el marcador en el minuto 7 y marcó la pauta de un dominio que el Everton apenas pudo contrarrestar durante toda la tarde.

En la segunda parte, el equipo de Arteta siguió asfixiando a los visitantes y Gabriel amplió la ventaja en el minuto 68. Aunque el Everton intentó mantener un bloque compacto, los 20 disparos y 12 saques de esquina del Arsenal reflejaron una presión incesante que acabó dando sus frutos. La victoria mantiene al Arsenal de lleno en la lucha por el título y demuestra su capacidad para encontrar soluciones mediante las jugadas a balón parado y un juego posicional estructurado cuando sus principales creadores individuales no están disponibles.

Portería y defensa

David Raya - 7/10

Una tarde bastante tranquila para el español, aunque mantuvo la concentración para realizar tres paradas y dejar la portería a cero. Su distribución ayudó al Arsenal a superar la presión inicial del Everton y a mantener el ritmo que necesita el sistema de Arteta para funcionar.

Myles Lewis-Skelly - 7/10

El joven mostró una enorme disciplina táctica antes de ser sustituido en el minuto 68. Controló bien su zona y contribuyó a una labor defensiva que limitó al Everton a solo tres disparos a puerta en todo el partido.

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Ben White - 8/10

White fue fundamental en la salida de balón y dio la asistencia a Gabriel para el importante segundo gol, en el minuto 68. Sus incorporaciones por fuera y su seguridad técnica fueron vitales en un partido en el que al Arsenal le faltó su amplitud habitual por la derecha.

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Gabriel - 9/10

Una actuación de primer nivel del brasileño, que combinó solidez defensiva y contundencia de cara a portería. Marcó el segundo gol, que sentenció el encuentro, en el minuto 68 y fue el principal responsable de que el Arsenal ganara seis duelos aéreos y perdiera solo dos.

Ezri Konsa - 8/10

En un papel ligeramente distinto, Konsa dio al Arsenal el comienzo perfecto al abrir el marcador en el minuto 7. Su lectura del juego impidió que el Everton desarrollara contraataques de peligro.

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Centrocampo

Martin Oedegaard - 8/10

El capitán dirigió el juego y buscó constantemente la forma de superar el bloque bajo del Everton. Aunque no participó directamente en ningún gol, sus movimientos entre líneas abrieron los espacios que propiciaron los 12 saques de esquina del Arsenal.

Declan Rice - 7/10

Una actuación tan trabajadora como de costumbre en el centro del campo. Rice cubrió mucho terreno para evitar que el Arsenal quedara expuesto en las transiciones y acumuló numerosas intercepciones acertadas antes de ser sustituido en el minuto 80.

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Mikel Merino - 7/10

Merino aportó la presencia física necesaria para plantar cara al centro del campo del Everton. Su capacidad para ganar segundas jugadas y hacer progresar el balón en vertical fue esencial durante la primera hora de partido.

Ataque

Eberechi Eze - 7/10

En un papel creativo, Eze dejó destellos de brillantez. Aunque le costó abrirse paso en un área abarrotada, su presencia obligó al Everton a defenderle con dos jugadores, lo que generó espacios para sus compañeros.

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Noni Madueke - 6/10

Madueke trabajó mucho en la banda, pero a menudo le faltó acierto en el último pase para superar a la defensa del Everton. Contribuyó a los 20 disparos del Arsenal, aunque lamentará no haber puesto a prueba a Pickford con más frecuencia.

Viktor Gyoekeres - 8/10

El delantero fue una molestia constante para los centrales del Everton. Dio la asistencia a Konsa en el gol tempranero y su presión incansable permitió al Arsenal adelantar la línea defensiva.

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Suplentes y entrenador

Kai Havertz - 6/10

Entró en el minuto 68 para aportar una amenaza aérea distinta y flexibilidad táctica mientras el Arsenal buscaba asegurar el resultado.

Bruno Guimaraes - 6/10

Entró para disputar los últimos 22 minutos y aportar piernas frescas y capacidad para conservar el balón en el centro del campo.

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Riccardo Calafiori - 6/10

Sustituyó a Lewis-Skelly para reforzar la banda izquierda y evitó sobresaltos de última hora cerca del área del Arsenal.

Max Dowman - Sin calificación

Entró en el minuto 80, sin tiempo suficiente para influir de forma significativa en el desarrollo del partido.

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Martín Zubimendi - Sin calificación

Entró en el minuto 80 para reforzar el centro del campo y ayudar a asegurar la victoria por 2-0.

Mikel Arteta - 9/10

Arteta gestionó el partido a la perfección pese a recibir una tarjeta amarilla en el minuto 64. Su decisión de apoyarse en las jugadas a balón parado y en un elevado número de centros, 27 en total, dio resultado. Su cuádruple sustitución en el minuto 68 frenó de forma efectiva el impulso del Everton.