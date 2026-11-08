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El AC Milan logró una victoria vital por 2-1 a domicilio ante el Genoa gracias a una ráfaga de eficacia en la primera parte. Christian Pulisic y Alphadjo Cisse marcaron los goles con los que el equipo de Ruben Amorim escaló posiciones en la clasificación de la Serie A.

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El AC Milan mostró su superioridad táctica en un inicio arrollador en el Estadio Luigi Ferraris y dejó el partido prácticamente decidido en los primeros veinte minutos. El equipo de Ruben Amorim jugó con un 3-4-3 fluido que desbordó la defensa del Genoa y abrió el marcador en el minuto 13, cuando Alphadjo Cisse definió con precisión tras una gran acción de Adrien Rabiot. La presión no cesó y, solo seis minutos después, Christian Pulisic amplió la ventaja tras recibir un pase de Goncalo Ramos, culminando una elaborada jugada de movimientos y ocupación de espacios.

Sin embargo, el partido cambió de rumbo en la segunda parte: el Milan optó por un bloque más conservador y permitió que el Genoa creciera. Los locales dominaron el recuento de disparos por 17 a 6 y acabaron recortando distancias por medio de Mikael Ellertsson en el minuto 88. Pese a la tensión final y a la tarjeta amarilla que vio Mario Gila en los frenéticos últimos minutos, la estructura defensiva del Milan resistió. La victoria sitúa al equipo en 24 puntos y le mantiene de lleno en la lucha por el Scudetto tras una actuación solvente, aunque acabó pasando apuros.

Portero y defensa

Mike Maignan - 7/10

El francés tuvo más trabajo que el otro portero y realizó cuatro paradas ante el asedio final del Genoa. Mandó en su área con su autoridad habitual, aunque poco pudo hacer para evitar el disparo tardío de Ellertsson, que siguió una trayectoria difícil. Su distribución del balón siguió siendo clave en las transiciones del Milan.

Koni De Winter - 6/10

Situado en el lado derecho de la línea de tres centrales, De Winter se mostró sereno durante una primera parte en la que el Milan dominó la posesión. Tuvo que emplearse más a fondo en la segunda mitad, cuando el Genoa se lanzó al ataque, y contribuyó a los 15 despejes totales del equipo para asegurar el resultado.

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Mario Gila - 5/10

Tarde exigente para el defensa, que por momentos sufrió con los movimientos de los atacantes del Genoa. Vio una tarjeta amarilla en el minuto 87 por una falta cínica cuando aumentaba la presión y, un minuto después, quedó ligeramente fuera de posición en el gol del Genoa.

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Sankhoun Diawara - 6/10

Diawara aportó presencia física en la línea de tres centrales, pero tuvo que medir sus acciones tras ver una tarjeta amarilla en el minuto 29. Amorim advirtió el riesgo de una segunda amonestación y lo sustituyó poco después de cumplirse la hora de juego para asegurarse de que el Milan terminara con once jugadores.

Centro del campo

Yunus Musah - 7/10

El despliegue de Musah fue vital en un partido en el que el Milan tuvo que soportar una presión considerable durante la segunda parte. Recorrió mucho terreno y ayudó al equipo a pasar de la defensa al ataque, antes de ser sustituido en los últimos minutos, cuando Amorim trataba de consumir tiempo.

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Adrien Rabiot - 8/10

Actuación dominante en el centro del campo. Rabiot dio la asistencia del primer gol en el minuto 13 y mostró su visión de juego y precisión en el pase. Pese a ver una tarjeta amarilla en el minuto 50, siguió siendo el eje táctico del centro del campo durante los 90 minutos.

Diego Moreira - 6/10

Moreira aportó la amplitud necesaria en el 3-4-3, aunque su influencia disminuyó a medida que avanzaba el partido. Cumplió con sus tareas defensivas y ayudó a replegarse cuando los carrileros del Genoa adelantaron su posición en la última media hora.

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Luka Modric - 7/10

El veterano centrocampista marcó el ritmo durante la primera parte, dominada por el Milan, y mantuvo un alto porcentaje de pases acertados en un encuentro en el que los visitantes completaron 580 pases en total. Su capacidad para superar la presión permitió a Pulisic y Ramos destacar en el último tercio del campo.

Ataque

Alphadjo Cisse - 8/10

Cisse marcó la pauta del partido con una definición serena en el minuto 13 para abrir el marcador. Sus movimientos entre líneas causaron problemas constantes a los tres centrales del Genoa antes de ser sustituido por motivos tácticos en el minuto 61 para dar entrada a un jugador fresco.

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Christian Pulisic - 9/10

El mejor jugador sobre el terreno de juego. Pulisic amplió la ventaja del Milan en el minuto 19 con una definición rápida y siguió siendo su principal amenaza ofensiva. Incluso cuando el Genoa dominó el balón en los últimos minutos, su capacidad para conservar la posesión fue crucial antes de dejar el campo en el minuto 79.

Goncalo Ramos - 7/10

Aunque no marcó, Ramos fue decisivo en el segundo gol al asistir a Pulisic. Jugó muy bien de espaldas a la portería, sirvió de referencia en ataque y permitió a los delanteros interiores aprovechar los espacios entre el centro y las bandas.

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Suplentes y entrenador

Filippo. Terracciano - 6/10

Entró en el minuto 61 para aportar más solidez defensiva y se adaptó bien al sistema durante una fase de presión sostenida del Genoa.

Omari Hutchinson - 5/10

Entró por Cisse, pero le costó participar en el juego, ya que el Milan se replegó durante buena parte del tiempo que estuvo sobre el campo.

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Ardon Jashari - Sin calificación

Entró por Pulisic en un cambio táctico en los últimos minutos para reforzar el centro del campo.

Pervis Estupinan - Sin calificación

Entró en el minuto 87 para ayudar a defender la ventaja.

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Ruben Amorim - 7/10

El planteamiento táctico de Amorim fue perfecto durante los primeros 45 minutos y permitió a su equipo lograr una ventaja de dos goles. Aunque quizá concedió demasiadas ocasiones en la segunda parte, sus cambios fueron intentos lógicos de gestionar las tarjetas amarillas y conservar la ventaja.