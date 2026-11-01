Las notas de la Juventus ante el Nápoles: Kerim Alajbegovic y Jérémie Boga aseguran una victoria crucial en el Allianz Stadium

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La Juventus firmó una segunda parte de gran eficacia para derrotar 2-0 al Napoli, con goles de Kerim Alajbegovic y Jérémie Boga que decidieron un duelo en el que había mucho en juego. El equipo mostró solidez defensiva y flexibilidad táctica para neutralizar el peligroso ataque del Napoli.

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La Juventus sumó tres puntos importantes en el Allianz Stadium con una disciplinada victoria por 2-0 ante el Nápoles. La primera parte fue un pulso táctico marcado por la presión alta. Pese a lanzar 13 córners a lo largo del partido, a la Juventus le costó convertir su dominio territorial en ocasiones de peligro. El Nápoles tuvo algo más de posesión, un 51 %, pero apenas puso a prueba a Guglielmo Vicario: solo efectuó un disparo a puerta en los 90 minutos.

El marcador se abrió en el minuto 70, cuando Alajbegovic marcó tras un periodo de presión sostenida del equipo local. Cuando el Nápoles se volcó en busca del empate, la Juventus aprovechó una transición y el suplente Boga sentenció en el minuto 87. En el plano táctico, el equipo de Luciano Spalletti mostró una mejor ocupación de los espacios, ganó 44 duelos frente a los 37 del Nápoles y logró limitar la influencia de Kevin De Bruyne y Lorenzo Lucca.

Portería y defensa

Guglielmo Vicario - 7/10

Una noche relativamente tranquila para el guardameta, que solo tuvo que realizar una parada porque la Juventus limitó al Nápoles a un único disparo a puerta. Se mostró sereno en la distribución del balón, contribuyó al 84 % de acierto en el pase del equipo y dominó bien su área en los cuatro córners del Nápoles.

Pierre Kalulu - 7/10

Como lateral derecho, Kalulu estuvo firme en defensa y ofreció una salida de balón. En el minuto 47 probó suerte desde lejos con un disparo que fue bloqueado, pero se centró sobre todo en frenar a Noa Lang, algo que consiguió durante la mayor parte del tiempo que estuvo en el campo.

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Gleison Bremer - 8/10

El líder de la defensa de la Juventus registró diez acciones defensivas, más que cualquier otro jugador del equipo. Se impuso por alto, ganó cuatro duelos y estuvo cerca de marcar en el minuto 64 con un cabezazo que obligó al portero a intervenir. Su colocación fue clave para neutralizar la presencia física de Lucca.

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Jhon Lucumí - 7/10

Lucumí aportó equilibrio como central por la izquierda hasta que fue sustituido en el minuto 72. Participó activamente en la primera parte e incluso se incorporó al ataque en un córner en el minuto 16, tras el que remató fuera con la derecha. Mantuvo un alto nivel de concentración frente a Matteo Politano.

Juan Cabal - 6/10

Cabal cumplió con rigor en la banda izquierda. Aunque no aportó el mismo empuje ofensivo que ofrecería después Andrea Cambiaso, su colocación ayudó a la Juventus a mantener eficazmente su 4-4-2 frente al 4-3-3 del Nápoles. Fue sustituido en el minuto 82 para refrescar la línea defensiva.

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Centro del campo

Weston McKennie - 6/10

McKennie jugó los primeros 45 minutos y aportó energía y peligro por alto. Tuvo una ocasión importante en el minuto 10 tras un córner, pero su cabezazo se marchó desviado. Mantuvo la disciplina táctica, aunque Spalletti prescindió de él en el descanso para dar entrada a Federico Gatti y ajustar el sistema.

Douglas Luiz - 8/10

El metrónomo del centro del campo de la Juventus completó 62 de los 71 pases que intentó, más que cualquier otro jugador del equipo. Marcó el ritmo del partido y sentó las bases para que brillaran los atacantes, aunque falló un disparo lejano en el minuto 53.

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Teun Koopmeiners - 7/10

Koopmeiners se movió entre el centro del campo y el ataque como enlace creativo. Puso a prueba a Alex Meret con un cabezazo en el minuto 60 y fue fundamental en la presión alta que acabó por doblegar la resistencia del Nápoles. Su esfuerzo resultó esencial para que la Juventus ganase 44 duelos.

Kerim Alajbegovic - 9/10

El hombre decisivo. Alajbegovic fue la amenaza más constante de la Juventus, con cuatro disparos, dos de ellos a puerta. Después de que varios intentos fueran bloqueados o se marcharan fuera en la primera parte, definió con sangre fría para abrir el marcador en el minuto 70, en consonancia con sus 0,22 xG, la cifra más alta del equipo.

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Ataque

Randal Kolo Muani - 6/10

A Kolo Muani le costó encontrar ocasiones claras ante la defensa replegada del Nápoles. El portero detuvo un cabezazo suyo en el tiempo añadido de la primera parte, pero su función principal fue atraer a los defensas para generar espacios a Alajbegovic. Edon Zhegrova lo sustituyó en el minuto 59.

Nick Woltemade - 6/10

Woltemade aportó presencia física en ataque, aunque no registró ningún disparo a puerta. Su principal contribución fue aguantar el balón y fijar a los centrales del Nápoles para que los centrocampistas que llegaban desde atrás encontraran espacios en el último tercio.

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Suplentes y entrenador

Federico Gatti - 7/10

Gatti entró tras el descanso y dio solidez a la línea defensiva. Sorprendió también por su actividad en ataque, con dos disparos en los minutos 49 y 57, y ayudó a la Juventus a mantener la portería a cero ante las acometidas finales del Nápoles.

Edon Zhegrova - 6/10

Zhegrova entró en el minuto 59 y aportó frescura y verticalidad. Dos disparos suyos fueron bloqueados en rápida sucesión en torno al minuto 75. Con ellos mantuvo a la defensa del Nápoles bajo presión mientras la Juventus buscaba el gol de la victoria.

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Jérémie Boga - 8/10

Una aparición perfecta desde el banquillo. Boga sustituyó al goleador Alajbegovic en el minuto 72 y mostró una enorme eficacia. Marcó el segundo gol, decisivo para sentenciar el partido, con una definición precisa en el minuto 87.

Lloyd Kelly - 6/10

Entró en el minuto 72 para reforzar la defensa tras el primer gol. Se integró sin problemas y evitó cualquier despiste en los minutos finales.

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Andrea Cambiaso - N/A

Entró en el minuto 82 para aportar cobertura defensiva y energía en la banda.

Luciano Spalletti - 8/10

Spalletti ganó la batalla táctica a Massimiliano Allegri. Su decisión de dar entrada a Gatti en el descanso y la posterior incorporación de Boga y Zhegrova cambiaron la dinámica del partido. Limitar a un Nápoles con De Bruyne a un solo disparo a puerta demuestra la solidez de su planteamiento defensivo.