Compartir Sigue a GOAL en Google

Francia cayó por 3-1 en la Liga de Naciones en San Siro pese al tempranero gol de Michael Olise que abrió el marcador, lo que supuso la primera derrota de Zinedine Zidane como seleccionador francés.

Anuncios

Olise aprovechó un pase impreciso de Gianluigi Donnarumma para adelantar a Francia en el minuto 10, y los visitantes dominaron los primeros compases. Pero Nicolo Cambiaghi superó a Malo Gusto y asistió a Pio Esposito para el empate en el minuto 26. Antes del descanso, un disparo de Bradley Barcola se estrelló en el poste.

Ya en la segunda parte, Donnarumma desvió al poste un remate de Rayan Cherki. Después, Gusto derribó a Cambiaghi y provocó un penalti que Sebastiano Esposito mandó fuera. Italia castigó a Francia poco después: Federico Dimarco, que había entrado desde el banquillo, asistió a Davide Frattesi en el minuto 63. Pio Esposito sentenció desde el punto de penalti en el minuto 75, después de que Dayot Upamecano cometiera una falta sobre Antonio Vergara.

Francia tuvo el 65 % de la posesión y realizó 18 disparos, pero sufrió su primera derrota en San Siro. Italia y Francia están ahora empatadas a diez puntos en el Grupo A1. La selección italiana ocupa el primer puesto por los resultados de los enfrentamientos directos, mientras que Francia recibirá a Turquía el domingo sabiendo que le basta un punto para alcanzar los cuartos de final.

Estas son las notas de los jugadores de Francia en San Siro...

Anuncios Anuncios

Portero y defensa

Mike Maignan (6/10): Firmó dos buenas paradas ante Sebastiano Esposito en el minuto 28 y Pio Esposito al comienzo de la segunda parte, pero poco pudo hacer ante los dos remates a corta distancia que acabaron en gol. Adivinó el lado en el segundo penalti, aunque la potencia del disparo le superó.

Related Topics

Malo Gusto (4/10): Una noche para olvidar. Cambiaghi le superó en la jugada del empate y le complicó la vida durante todo el partido, antes de que Gusto derribara al extremo y provocara el penalti del minuto 58. Un centro suyo sí generó una ocasión para Barcola en la primera parte, pero Sael Kumbedi le sustituyó en el minuto 77.

Dayot Upamecano (5/10): Leyó bien el juego para cortar un contraataque de Italia justo antes del descanso, pero una entrada precipitada sobre Antonio Vergara, que había salido desde el banquillo, provocó el penalti que dejó el partido sentenciado para Francia.

Anuncios

Jeremy Jacquet (6/10): Vio la amarilla en el minuto 13 por frenar un contraataque de Pio Esposito. No tuvo responsabilidad directa en ninguno de los goles e intentó una ambiciosa chilena tras una jugada a balón parado en los últimos minutos.

Adrien Truffert (6/10): Se incorporó al ataque con frecuencia desde el lateral izquierdo y asistió a Cherki para un remate en la primera parte. La mayor parte del peligro de Italia llegó por la otra banda, y dejó su sitio a Andy Diouf en el minuto 77.

Anuncios

Centrocampo

Adrien Rabiot (7/10): El capitán marcó la pauta con su presión y Donnarumma detuvo de forma brillante un cabezazo suyo a centro de Desire Doue en los primeros minutos. Protagonizó una gran carrera hacia atrás para frenar a Riccardo Calafiori en la primera parte y vio cómo le paraban otro remate instantes antes de que Italia consiguiera su primer penalti.

Lucas Da Cunha (7/10): Fue uno de los jugadores más activos de Francia en la primera parte: lanzó un disparo que se marchó rozando el poste poco antes del gol de Olise y volvió a probar suerte desde lejos poco después. Le dio el pase a Rabiot para su ocasión de la segunda parte, pero fue sancionado por una entrada a destiempo sobre Frattesi.

Anuncios

Rayan Cherki (6/10): Dirigió el juego por detrás de los tres atacantes y fue quien más cerca estuvo de devolver la ventaja a Francia tras el descanso, cuando Donnarumma desvió su disparo al poste. En ocasiones retuvo demasiado el balón y dio un toque de más pese a estar bien situado dentro del área. Eduardo Camavinga le sustituyó en el minuto 82.

Ataque

Michael Olise (8/10): El jugador más destacado de Francia en ausencia de Kylian Mbappe. Aprovechó el error de Donnarumma, esquivó una entrada y marcó el primer gol con un remate ajustado. Después asistió a Barcola en la jugada de su disparo al poste. Lo siguió intentando hasta el final con varios remates desde lejos, incluido un lanzamiento de falta que se marchó apenas por encima del larguero.

Anuncios

Desire Doue (7/10): Se mostró activo desde el inicio: envió pronto un remate al lateral de la red y puso el centro para el cabezazo de Rabiot. Recibió un codazo de Frattesi en la boca a mediados de la segunda parte y siguió jugando hasta que Senny Mayulu le sustituyó en el minuto 77.

Bradley Barcola (7/10): Tuvo mala suerte al no marcar cuando, tras un rápido contraataque en el minuto 35, un disparo suyo con rosca se estrelló en el poste. Asistió a Doue en su ocasión de los primeros minutos y obligó a Donnarumma a intervenir, pero cayó dos veces en fuera de juego y dejó su sitio a Junior Kroupi en el minuto 77.

Anuncios

Suplentes y entrenador

Sael Kumbedi (6/10): Debutó con Francia en sustitución de Gusto cuando Italia ya ganaba 3-1.

Senny Mayulu (6/10): Debutó al sustituir a su compañero del PSG Doue y provocó la falta con la que Olise estuvo cerca de marcar en los últimos minutos.

Anuncios

Andy Diouf (5/10): Sustituyó a Truffert en el minuto 77, pero le costó influir en el partido cuando Francia ya no encontraba soluciones.

Junior Kroupi (5/10): Debutó en sustitución de Barcola, pero vio la amarilla en el tiempo añadido por una falta sobre Samuele Ricci fruto de la frustración.

Anuncios

Eduardo Camavinga (6/10): Entró por Cherki en el minuto 82 y asistió a Olise para un disparo desde lejos.

Zinedine Zidane (5/10): Su equipo dominó los primeros compases, pero perdió el orden tras el empate de Italia y pasó más de 25 minutos sin disparar después del remate de Rabiot en el minuto 58. No hizo sus cuatro cambios hasta después del tercer gol.