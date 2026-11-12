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España mantuvo intacto su pleno de victorias en la Liga de Naciones con un triunfo por 2-0 ante Chequia, que jugó con diez, en el epet Arena. Un penalti de Alex Baena y un gol del suplente Marc Pubill en el tiempo añadido decidieron el encuentro en Praga.

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Luis de la Fuente introdujo siete cambios respecto al equipo que venció a Croacia, pero su renovado conjunto dominó el partido de principio a fin y terminó la noche con un 70 % de posesión, 704 pases y 22 disparos. Baena abrió el marcador en el minuto 39 al transformar un penalti señalado por el VAR por mano de Lukas Ambros, mientras que Pau Cubarsi y Fabian Ruiz se toparon con la madera en la primera parte.

A Yeremy Pino le anularon un segundo gol por fuera de juego al inicio de la segunda mitad. Chequia se quedó con diez en el minuto 72, cuando su capitán, Ladislav Krejci, fue expulsado por impedir una ocasión manifiesta de gol de Roberto Fernandez: tras la revisión del VAR, la tarjeta amarilla se convirtió en roja. Los locales tuvieron sus oportunidades a balón parado, entre ellas un cabezazo de Adam Hlozek al larguero, pero no lograron efectuar ni un solo disparo a puerta. Fernandez estrelló un balón en el poste en los últimos instantes del tiempo añadido y, poco después, Pubill aprovechó una ocasión para certificar la quinta victoria consecutiva de España en el grupo. El primer puesto del Grupo A3 se decidirá cuando España se enfrente a Inglaterra el domingo.

Estas son las notas de los jugadores de España en el epet Arena...

Portería y defensa

Unai Simon (7/10): El capitán apenas tuvo trabajo, ya que Chequia no disparó entre los tres palos en toda la noche. Estuvo atento para atrapar los centros a su área y lanzó el balón largo que dejó a Pino en posición de marcar el gol que le anularon al inicio de la segunda parte.

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Pedro Porro (7/10): Muy activo por la derecha, combinó bien con Pino y generó una ocasión temprana para Ferran Torres. Su actuación quedó ligeramente empañada por una tarjeta amarilla en el minuto 11, después de que Lukas Provod le superase. Pubill le sustituyó en el minuto 76.

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Pau Cubarsi (8/10): Sereno en defensa y seguro con el balón. Fue quien más cerca estuvo de marcar para España en la primera parte, cuando cabeceó un centro de Marc Cucurella al larguero en el minuto 31.

Dean Huijsen (7/10): Sacó el balón con confianza y rozó el gol dos veces de cabeza tras envíos de Baena. En el minuto 22, obligó a intervenir a Matej Kovar. Replegó bien para evitar que Ryan Naderi ganase la espalda a la defensa, pero una falta suya dio a Chequia el libre directo en el que Hlozek estrelló el balón en el larguero.

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Marc Cucurella (8/10): El lateral más peligroso de España. Aprovechó un pase impreciso de Krejci para disparar ligeramente desviado en la primera parte, puso el centro que Cubarsi cabeceó al larguero y habilitó a Fernandez para una ocasión a corta distancia en el tiempo añadido.

Centrocampo

Martin Zubimendi (7/10): Con una máscara protectora, dio continuidad al juego de España desde la base del centro del campo con una distribución precisa y eficaz. Ayudó a los visitantes a mantener a Chequia replegada en su propio campo durante largos tramos.

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Fabian Ruiz (7/10): Combinó bien con Zubimendi y tuvo mala suerte al no marcar en el minuto 41, cuando un disparo suyo con rosca tras un pase de Fermin Lopez se estrelló en el poste. Pedri le sustituyó en el minuto 76.

Fermin Lopez (7/10): Muy activo entre líneas, preparó tanto el remate de Ruiz al poste como un disparo bloqueado de Ferran. También probó suerte desde lejos sin inquietar a Kovar. Dejó su sitio a Jorge de Frutos en el minuto 82.

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Ataque

Yeremy Pino (7/10): Fue titular por la derecha ante la baja de Lamine Yamal y creyó haber doblado la ventaja en el minuto 48 con una sutil vaselina sobre Kovar, pero el VAR anuló el gol por fuera de juego. Le dejó un balón a Fermin para que disparase antes de ser sustituido en el minuto 66.

Alex Baena (8/10): El mejor del partido. Asumió la responsabilidad de lanzar el penalti y lo transformó con frialdad para abrir el marcador. Sus centros generaron las dos ocasiones de cabeza de Huijsen, obligó a Kovar a intervenir en la segunda parte y asistió a Fernandez en el remate al poste del tiempo añadido.

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Ferran Torres (6/10): Se colocó en buenas posiciones, pero no las aprovechó: disparó fuera dos veces en los primeros 20 minutos y vio cómo le bloqueaban otro intento tras un pase de Fermin. Fernandez le sustituyó en el minuto 66.

Suplentes y entrenador

Roberto Fernandez (7/10): Su desmarque provocó la falta que acabó con la expulsión de Krejci. Debió marcar en el tiempo añadido, pero no logró rematar bien desde cerca tras un pase atrás de Cucurella. Después estrelló en el poste un pase de Baena, instantes antes del gol de Pubill.

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Mikel Merino (6/10): Entró por Pino en el minuto 66 y poco después vio una tarjeta amarilla por protestar la amarilla mostrada inicialmente a Krejci. Ayudó a España a mantener el control en los últimos minutos.

Pedri (6/10): Sustituyó a Ruiz en el minuto 76 y dio fluidez a la circulación del balón sin tener una gran incidencia en el partido.

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Marc Pubill (8/10): Sustituyó a Porro en el minuto 76. Remató alto y desviado un pase de De Frutos en el tiempo añadido. Después recuperó el balón cerca del área rival cuando Chequia intentaba salir jugando desde atrás y lo colocó en la esquina inferior en el sexto minuto del tiempo añadido.

Jorge de Frutos (6/10): Sustituyó a Fermin en el minuto 82 y asistió a Pubill en su primer remate mientras España buscaba el segundo gol.

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Luis de la Fuente (7/10): Introdujo siete cambios y aun así vio dominar a su equipo. España podría haber sentenciado mucho antes, dadas las veces que se topó con la madera, y sufrió a balón parado, pero su decisión de dar entrada a Pubill dio sus frutos en los últimos minutos.