"El año pasado, antes del parón invernal, busqué activamente un traspaso de Read al Bayern de Múnich", contó Dennis te Kloese, actualmente en el club mexicano CF Monterrey, en una entrevista con De Telegraaf. Según esa información, se manejaba una cifra de traspaso de unos 25 millones de euros. Además del conjunto muniqués, también hubo clubes de Inglaterra interesados en el lateral derecho.

Read firmó un fuerte inicio de temporada con el Feyenoord de Róterdam y así entró en el radar de grandes clubes internacionales. El plan de Te Kloese era "cerrar un traspaso, dejar a Givairo jugar medio año más en el Feyenoord y que se marchara en verano. Pero entonces Givairo se lesionó dos veces. Eso nos trastocó los planes".

Read sufrió una lesión muscular en el muslo en noviembre.En enero celebró su regreso, pero tras una sola aparición tuvo que volver a estar varias semanas de baja. De no haber ocurrido eso, "probablemente habríamos llegado a un acuerdo con el Bayern, porque las negociaciones ya eran muy concretas".

Ahora relacionan a Givairo Read con el Nottingham Forest

Debido a su historial de lesiones, el conjunto muniqués acabó apartándose de Read y optó en su lugar por el fichaje de Nathaniel Brown. El internacional alemán de 23 años se marchó de Fráncfort a Múnich por 50 millones de euros tras su irrupción con la selección alemana en el Mundial.

Mientras tanto, Read volvió a tener minutos con regularidad en la fase final de la temporada, aunque no logró entrar en la convocatoria neerlandesa para el Mundial. Actualmente, el jugador de 20 años está siendo vinculado con un traspaso al Nottingham Forest. Según se informa, el Feyenoord rechazó recientemente una oferta de 22 millones de euros.