El club marroquí del Wydad Athletic ha entrado en una fase avanzada de negociaciones con el entrenador tunecino Nasreddine Nabi, para asumir la dirección técnica del equipo durante el próximo periodo, en medio del aumento de la presión sobre el portugués Paulo Sérgio Brito, tras la continuidad de los resultados decepcionantes al inicio de la temporada.

Según el sitio marroquí "Hespress", Brahim El Asri, presidente del Wydad, contactó con Nabi y le ofreció dirigir al conjunto rojo, después de que la directiva del club estudiara varias opciones marroquíes y extranjeras, antes de decantarse por el entrenador tunecino como uno de los principales candidatos para ocupar el cargo.

Nabi mostró una aceptación inicial de la oferta, según la misma fuente, a la espera de que ambas partes retomen hoy las negociaciones para discutir los detalles del contrato y sus condiciones, de cara a alcanzar un acuerdo definitivo en caso de consenso sobre todas las cláusulas.

El deseo del entrenador tunecino de volver al ambiente de la liga profesional marroquí refuerza las opciones del Wydad de cerrar el fichaje, después de haber vivido ya dos experiencias en Marruecos con el AS FAR y el Raja Club Athletic, lo que le aporta conocimiento sobre la naturaleza de la competición local y sus presiones.

En contrapartida, Nabi incluyó sus necesidades técnicas dentro de los cálculos de las negociaciones, aclarando al presidente del club que necesita algo de tiempo para construir un grupo cohesionado capaz de competir con fuerza tanto en el plano local como en el continental, algo que se espera que constituya un eje principal en las próximas reuniones.

Los movimientos de la directiva del Wydad llegan en medio de la continuidad de los resultados insatisfactorios bajo la dirección de Paulo Sérgio, después de que el equipo cayera en la trampa del empate a un gol ante su visitante, el Ittihad Amal Tiznit, la noche del sábado, en el césped del Complejo Deportivo Mohamed V de Casablanca, lo que incrementa las especulaciones sobre el inminente final de la experiencia portuguesa y el inicio de una nueva etapa bajo la dirección de Nabi.