La directiva del Al-Ahli saudí ha marcado un asunto importante en la lista de prioridades de la nueva junta, con la esperanza de resolverlo durante los próximos días.

Según fuentes especiales del diario "Arriyadiyah", la directiva de la sociedad del club Al-Ahli ha colocado la contratación de un nuevo director deportivo, durante el próximo periodo, como una de las prioridades de la nueva junta, para suceder al dimitido Osama Hawsawi.

Las fuentes aclararon que la junta directiva lidera el proceso de selección del director deportivo, en plena coordinación con el director ejecutivo, y con el apoyo de expertos externos especializados en la captación de talentos en el ámbito de la gestión deportiva, ya que aún continúan las conversaciones con varios candidatos, dando prioridad a elegir a la persona más adecuada para el Al-Ahli sin precipitarse en resolver este importante cargo.

Las fuentes señalaron que la dirección ejecutiva continúa trabajando con la junta directiva en los planes del club, sus estrategias y sus prioridades para la próxima etapa, y desmintieron lo que se rumorea sobre el distanciamiento de la junta directiva de los asuntos del fútbol y el traspaso de la responsabilidad de tomar las decisiones deportivas relacionadas con el primer equipo al director ejecutivo.

Próximos partidos AHL 1ª División 12:00 ALK

Añadieron que la junta directiva del polo occidental se compromete con una gobernanza clara y un enfoque institucional en la toma de decisiones, y que una de las principales prioridades de la junta es reforzar la estructura deportiva del club, y capacitar a los talentos especializados y cualificados para tomar decisiones y ejecutarlas dentro del ámbito de sus responsabilidades, en beneficio del Al-Ahli.

Cabe recordar que el pasado 5 de octubre, la sociedad del club Al-Ahli anunció la formación de su nueva junta directiva presidida por Abdullah bin Aidarous Al-Sabban, en un nuevo paso administrativo que coincide con la etapa de transición que atraviesan las sociedades de los clubes saudíes.

La nueva junta incluyó, junto a Al-Sabban, a Jake Silverstein, Ahmed bin Hamed Al-Thubaiti, Mohammed bin Ammar Al-Dabbagh, Iyad bin Rashad Rida, Hussein bin Hasan Eid y Atef bin Mahdi Maqni, como miembros de la junta directiva.