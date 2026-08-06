Las negociaciones entre el Real Madrid y Vinícius Júnior llegan a su desenlace

Vinícius Júnior ha renovado su contrato con el Real Madrid, confirma el club tras la información de David Ornstein de The Athletic. El brasileño ha aceptado la última propuesta del club español y ha ampliado su vínculo hasta mediados de 2032.

El Vinícius de 26 años tenía en el Santiago Bernabéu un contrato solo hasta mediados de 2027, por lo que el Real Madrid quería resolver pronto la situación: renovar o vender.

El Arsenal mostró un interés muy serio en llevarse al extremo izquierdo a Londres, pero se quedó esperando. Vinícius aspiraba a un paquete anual de unos 30 millones de euros. En cualquier caso, el Arsenal estaba dispuesto a invertir con mucha fuerza.

Esos 30 millones eran demasiado para el Real Madrid, pero el club sí estaba dispuesto a pasar de 17,5 millones de euros al año a 22 millones de euros. Además, Vinícius pasaría a percibir un porcentaje mayor de sus derechos de imagen.

Según The Athletic, Vinícius Júnior estaba sin duda abierto al Arsenal si hubiera decidido no seguir definitivamente en el Real Madrid. El atacante, sin embargo, seguirá más tiempo en el club en el que juega desde 2018.

Vinícius se convirtió en un jugador determinante en el Real Madrid, aunque ni mucho menos es querido por todos los aficionados. La pasada temporada se le reprochó falta de actitud, lo que provocó con regularidad abucheos y silbidos en el Bernabéu. En otros estadios españoles es víctima de racismo con mucha frecuencia.

Vini ha ganado desde su llegada a España tres títulos de Liga y dos veces la Champions League. Marcó tanto en la final contra el Borussia Dortmund (0-2) como en la final contra el Liverpool (0-1). Este verano disputó un gran Mundial, aunque tampoco él pudo evitar que Noruega saliera vencedora en los octavos de final.











