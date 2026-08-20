Las negociaciones del Leverkusen alejan a Moussa Diaby del Al-Ittihad

El francés Moussa Diaby, extremo del Al-Ittihad, se ausentó de la expedición del equipo que partió hacia Dammam para preparar el enfrentamiento ante el Al-Qadisiyah, la noche del viernes, en el marco de la segunda jornada de la Liga Roshn de Profesionales, en un nuevo giro que refuerza las especulaciones sobre la cercanía de su salida de las filas del "Decano".

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Según lo informado por el diario saudí "Asharq Al-Awsat", Diaby no acompañó a la expedición del Al-Ittihad rumbo a Dammam, después de que su futuro se convirtiera en objeto de gran interés durante los últimos días, con negociaciones en marcha sobre su traspaso a uno de los clubes europeos.

La ausencia de Diaby ante el Al-Qadisiyah es la segunda consecutiva, después de que ya hubiera sido excluido del partido contra el Al-Najma en la ronda de los 32 de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, lo que aumenta la incertidumbre sobre la situación del jugador con el equipo durante el periodo actual.

Estos acontecimientos coinciden con las negociaciones en curso con el Bayer Leverkusen alemán, que desea recuperar a Diaby en sus filas, después de que el jugador francés ya hubiera vivido una destacada experiencia con el club antes de su traspaso al Aston Villa y luego al Al-Ittihad.

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Diaby se había incorporado al Al-Ittihad en medio de grandes esperanzas de convertirse en uno de los elementos ofensivos más destacados del equipo, pero hablar de su salida en este momento abre la puerta a un nuevo cambio en la plantilla del "Decano", especialmente con la proximidad del cierre del mercado de fichajes.

Se espera que los próximos días sean testigos de acontecimientos decisivos respecto al futuro de Diaby, en medio de la expectación por saber si las negociaciones con el Bayer Leverkusen llegarán a un acuerdo final, con lo que el jugador cerraría así su capítulo con el Al-Ittihad y regresaría de nuevo a los campos europeos.