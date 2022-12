Las mejores frases del fútbol en 2022

Del "andá pa' allá, bobo" de Messi hasta las divertidas declaraciones de Luis Enrique. Para todos los gustos...

Como sucede en cada fin de año, llega el tiempo del repaso y del balance. En "Goal", en esta oportunidad, intentamos recolectar algunas de las frases más importantes que aparecieron en el mundo del fútbol durante 2022. El Mundial, la cita más importante de este deporte, dejó varias que serán recordadas y ya forman parte de la historia...

Messi

"¿Qué mirás, bobo? Andá pa' allá, bobo!". Es, quizá, la frase más fuerte que dejó el 2022. Sucedió luego del partido entre la Argentina y Países Bajos, en los cuartos de final de la Copa del Mundo. El argentino se cruzó con el jugador neerlandés Wout Weghorst tras una definición por penaltis muy caliente.

"Van Gaal vende que quiere jugar bien al fútbol y tira pelotazos nomás”. Otra declaración fuerte del rosarino luego del Argentina vs Países Bajos.

“Confíen, no los vamos a dejar tirados”. La frase del 10 apareció después de la derrota de la Argentina frente a Arabia Saudita, en el primer partido del Mundial.

Luis Enrique

“¡Streamers del mundo, apartaos que voy cuesta abajo y sin frenos!”. El estreno del ahora exentrenador del seleccionado español fue una sorpresa.

“Me encanta lo de ‘Luis Padrique’. Como todos digáis que soy vuestro padre, no sé qué voy a hacer con la paga”.

“¿Mi extensión en el campo? Fácil: el señor Ferran Torres. Si no lo digo, mi hija me corta la cabeza”.

“Si Ferran marca, lo celebraré mucho. Pero como haga la celebración del chupete, lo cambio al momento, lo meto en la grada y no vuelve a pisar el césped. Bromas, las justas”.

Gianni Infantino

“Hoy me siento catarí, árabe, africano, gay, discapacitado, trabajador, inmigrante…”. El presidente de la FIFA, el 19 de noviembre, ante las críticas por elegir a Qatar como sede mundialista.

Hervé Renard

“Se han alineado todos los astros”. Argentina llevaba tres años y cuatro meses sin perder, pero Arabia Saudita le dio una gran sorpresa en el Mundial.

Walid Regragui

“Somos los Rocky Balboa de este Mundial”, sostuvo el entrenador de Marruecos, la gran revelación mundialista.

Cristiano Ronaldo

“El sueño fue bonito mientras duró”. La estrella portuguesa, luego de quedar eliminado de la Copa del Mundo.

Piqué

"Desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça". El catalán anunció que cuelga las botas.

"Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo y así será".

"Y ya me conocéis. Tarde o temprano, volveré. Visca el Barça siempre".

Benzema

“He cumplido los tres sueños que tenía en mi vida: comprar una casa para mi madre, firmar por el Real Madrid porque es el mejor club del mundo y el tercero es el Balón de Oro”.

Florentino Pérez

“Mbappé no traicionó al Real Madrid. Él mostró su deseo de jugar aquí y lo manifestó. Quince días antes, cambió su decisión”.

“El sueño de Mbappé era jugar en el Real Madrid, quisimos hacerlo el pasado agosto y no le dejaron salir”.

Lewandowski

"Estoy en el club que quiero (Barcelona) y cuando te sientes cómodo y feliz todo es más fácil”.

Neymar

"Estoy destruido psicológicamente. Es seguramente la derrota que más me ha hecho mal". Es una parte del mensaje que Neymar escribió en su Instagram, un día después de la eliminación en cuartos de final contra Croacia.

Guardiola

“¿Por qué es tan difícil ganar la Champions League? Porque el Real Madrid siempre está ahí”.

Marcelo

"Llegué con 18 a una aventura maravillosa, pensaba que podía llegar alto y salgo de aquí siendo el jugador que ha ganado más títulos en la historia del mejor club del mundo". El lateral brasileño se despidió este año del Real Madrid.

Vinicius

“La felicidad de un negro brasileño victorioso en Europa molesta muchísimo más”.

Simeone

"En 2016, Xavi dijo que el estilo del Atlético no era el estilo para los equipos grandes. Ahora podrá desplegar lo que busca, lo que quiere, lo que se imagina y lo que fue creciendo desde su cuna en Barcelona. En nuestro juego, intentamos llevar el partido donde podemos hacerles daño".

Xavi

“No creo que la afición del Barça entendiera la forma de jugar del Atlético, no encaja. No quiere decir que no tenga méritos ni sea competitivo. Es una realidad”.

"La Champions no siempre la gana el mejor. Muchas veces llegas en el mejor momento y un detalle te deja fuera. La Liga, con 38 jornadas, es más justa".

Mbappé

“Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”.

Ancelotti

“Si no hago que marque diez goles por temporada, rompo mi carnet de entrenador”. El entrenador del Real Madrid, sobre la apuesta que hizo con Fede Valverde.

"Esta etapa en el Real Madrid cerrará mi carrera. Después de los blancos, me retiraré. El Real Madrid es el top del fútbol. Tiene sentido poner la palabra fin tras esta experiencia".

"Para mí jugar al fútbol es muchas cosas, no sólo pasarse bien la pelota".

Modric

“Hay que repetirlo siempre, no hay nada más grande que el Real Madrid".

Courtois

"Ahora estoy en el lado bueno de la historia". La frase del portero del Real Madrid no cayó muy bien en el Atlético.

Zidane

"El vencedor del Balón de Oro 2022, para mí es un placer dar esta recompensa, es para ti, Karim Benzema".

Laporta

“Espero y deseo que el capítulo de Messi en el Barça no haya terminado”.

Koeman

"Pido para Xavi el apoyo que yo no tuve".