Las mejores frases de Jurgen Klopp antes de la final de la Champions

El técnico alemán ha perdido las tres finales europeas que ha disputado pero protagonizó una remontada que ya es legendaria ante el Barcelona.

El comparece en la final de la UEFA por segunda temporada consecutiva. Los reds quieren que esta vez sí puedan romper su sequía y levantar un título que no conquistan desde 2005. Además, su técnico, Jurgen Klopp, ha perdido las dos finales de la UEFA Champions League ha disputado y otra de la .

El alemán quiere romper su maleficio y sobre ese y otros temas ha dejado frases memorables en esta edición del torneo que recordamos aquí:

LA REMONTADA AL BARCELONA

"Fue sin duda uno de los mejores momentos de la historia del fútbol, ​​no solo del Liverpool. El mejor momento para jugar la final hubiera sido a los 5 minutos de ganar al Barça. Fue el mejor partido que le he visto a un equipo mío. Si hubiéramos ganado sólo 2-0 también estaría muy orgulloso de aquel partido. Es importante que salgamos con ese ánimo".

DARDO A GUARDIOLA

"Guardiola tiene que decir que prefiere la Premier porque lleva unos años sin jugar la final (risas). Es el mejor entrenador del mundo y merece todos los elogios que recibe.. Yo te digo que la Champions es más importante porque aún puedo ganarla y la Premier ya la perdí. Ellos tienen mejor equipo y creo que nuestra temporada fue algo mejor que la suya".

TRAS PERDER 3-0 EN EL CAMP NOU

"Estoy completamente feliz y orgulloso de los chicos, creo que fue el mejor partido de la Liga de Campeones que jugamos no solo este año, sino también el año pasado".

SUFRIR A MESSI

El artículo sigue a continuación

“En estos momentos es imparable. No pudimos defender la falta, menudo tiro. Es un jugador de clase mundial. El segundo gol probablemente no fue el mejor en la carrera de Lionel Messi, pero muestra sus habilidades, que incluso está allí en ese momento. Pero aparte de eso, me alegré de cómo defendimos a todo el equipo de . Soy un gran admirador de ellos, al igual que todos. Jugamos al fútbol y eso me gustó. Antes sabía que Lionel era un jugador de clase mundial y ahora lo vi de nuevo, no me sorprende demasiado ser honesto".

SUS DERROTAS EN FINALES EUROPEAS

"Cuando jugamos la final de la Europa League ante el , nos fundimos en la segunda parte. El año pasado tuvimos mala suerte con la lesión de Salah. Son cosas que redujeron nuestro rendimiento. Este año espero que sea diferente. Lo de Kiev fue un punto de inflexión para afrontar el año. Este equipo no puede compararse con el del año pasado".