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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Tyrell Feaster

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Las mejores apps para ver el Mundial de la FIFA 2026 en tu móvil

Guía completa para ver en streaming todos los partidos del Mundial en directo.

Holanda vs Marruecos
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Míralo en directo en

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Ivory Coast vs Noruega
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Míralo en directo en

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Francia vs Suecia
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Míralo en directo en

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Mexico vs Ecuador
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Míralo en directo en

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Inglaterra vs RD Congo
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Míralo en directo en

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Belgium vs Senegal
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Míralo en directo en

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USA vs Bosnia and Herzegovina
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Míralo en directo en

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España vs Austria
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Míralo en directo en

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Movistar+
RTVE
TVE La 1
Fubo
Portugal vs Croacia
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Switzerland vs Algeria
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Míralo en directo en

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Australia vs Egipto
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Míralo en directo en

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Argentina vs Cabo Verde
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Míralo en directo en

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Colombia vs Ghana
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Míralo en directo en

DAZN
Movistar+
VPN GuideGemini

Cobertura internacional de la Copa del Mundo de la FIFA 2026

País/Región

Cadenas de televisión incluidas

Enlace a la página web oficial

Canadá

TSN (1/3/4/+), RDS, CTV, Noovo, Crave

TSN / RDS / CTV / Noovo / Crave

Bosnia y Herzegovina

BHT 1, Arena Sport 1, Moja TV, Arena Cloud, HRT 2

BHRT / Arena Sport / BH Telecom (Moja TV) / HRT

Reino Unido

BBC One, BBC Sport Web, BBC iPlayer, TalkSport Radio, BBC Radio 5 Live

BBC / talkSPORT

Australia

SBS, SBS On Demand

SBS

Alemania

Das Erste, MagentaTV

Das Erste / MagentaTV

Francia

M6, M6+, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, myCANAL

M6 (6play) / beIN Sports / Molotov / Canal+

Italia

DAZN Italia, RAI 1, RaiPlay

DAZN / RaiPlay

España

DAZN España, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

DAZN / RTVE / Movistar+ / FuboTV

Países Bajos

NPO 1, NPO Start, Ziggo Go, Canal+ Países Bajos

NPO Start / Ziggo / Canal+

Japón

DAZN Japón, NHK G TV, NHK BS Premium 4K

DAZN / NHK

Brasil

CazéTV

CazéTV (canal de YouTube)

México

ViX México

ViX

Argentina

Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Flow / DIRECTV / DGO / Paramount+

Oriente Medio y Norte de África (Egipto, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, etc.)

beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX

beIN Sports Arabia

Sudáfrica

SuperSport (MaXimo/Grandstand), SABC 3, SABC Plus

SuperSport / SABC Plus

África subsahariana (Ghana, Nigeria, Kenia, etc.)

DStv Now, GOtv Football, StarTimes World Football, New World Sport

DStv / GOtv / StarTimes / New World TV

Internacional

YouTube, Sport 24

YouTube / Sport 24

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 ya está en pleno apogeo en Norteamérica, con 48 selecciones que disputan los dieciseisavos de final rumbo a la final del 19 de julio. Como el torneo se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, muchos de estos partidos de eliminación directa empiezan en horario laboral.

Si quieres ver algún partido en directo entre reunión y reunión, seguir los dramáticos finales en la prórroga durante la pausa para comer o ver en streaming una tensa tanda de penaltis de vuelta a casa, necesitas una configuración móvil impecable en tu dispositivo iOS o Android.

GOAL te muestra las mejores apps para ver los partidos en directo, guardar los momentos clave y seguir tus pronósticos.


Las mejores apps para ver los partidos en directo

1. Fubo: el servicio «todo en uno» definitivo

  • Plataformas: iOS, Android
  • Ideal para: Cobertura completa en inglés y español sin concesiones.
  • Reúne las cuatro cadenas estadounidenses clave para el torneo (FOX, FS1, Telemundo y Universo) y ofrece una app bien diseñada y optimizada para retransmisiones fluidas. Además, incluye DVR en la nube ilimitado: graba un partido al toque y míralo luego sin spoilers.

2. Sling TV: la mejor opción económica para quienes prescinden de la televisión por cable

  • Plataformas: iOS, Android
  • Ideal para: Precios asequibles y flexibilidad a corto plazo.
  • Por qué destaca: Sling TV sigue siendo el rey del streaming de TV en directo personalizable y económico. Para ver el Mundial, los usuarios pueden contratar Sling Blue (45,99–46 $/mes) y acceder de inmediato a FS1 y a las cadenas locales de FOX en los principales mercados. Si no quieres pagar un mes entero, ofrece pases flexibles de 1 día (4,99 $), 3 días (9,99 $) o 7 días (14,99 $), ideales para ver partidos clave de la fase de grupos o eliminatorias sin compromiso.

3. FOX One y la aplicación FOX Sports: el centro de retransmisiones en inglés

  • Plataformas: iOS, Android
  • Ideal para: Transmisiones en inglés y superposiciones de estadísticas.
  • Por qué destaca: Como cadena oficial en inglés de EE. UU., FOX retransmitirá los 104 partidos en directo. Su nueva app independiente, FOX One, te permite ver cada minuto sin necesidad de iniciar sesión con una suscripción de televisión por cable tradicional. Su interfaz móvil, optimizada para smartphones, incluye widgets de datos interactivos, vídeos verticales y una prueba gratuita de tres días para el fin de semana inaugural.

4. DirecTV Stream: el gigante premium sin cable

  • Plataformas: iOS, Android
  • Ideal para: Fiabilidad de streaming de alta gama y almacenamiento en la nube ilimitado respaldado por datos.
  • Por qué destaca: si buscas la amplia cobertura y estabilidad de la TV tradicional en tu móvil, sin equipos ni contratos, la app de DirecTV es una opción potente. El plan básico «Entertainment» (89,99 $/mes) incluye todas las cadenas locales afiliadas a FOX y FS1. Su interfaz móvil destaca por la rapidez al cambiar de canal y por un DVR en la nube ilimitado que guarda las grabaciones hasta 9 meses, ideal para conservar tu colección de la Copa del Mundo.

5. Peacock: el hogar de los apasionados del español

  • Plataformas: iOS, Android
  • Ideal para: comentarios en español llenos de energía y funciones de visualización inteligentes.
  • Por qué destaca: Para vivir el torneo con la pasión del español, Peacock es la referencia. Con la retransmisión completa de Telemundo Deportes y Universo, el plan Premium (10,99 $ al mes) te deja ver todos los partidos en directo. Su herramienta «avance rápido para ponerse aldía» es ideal en móvil: si llegas tarde, te resume en 5 minutos goles y tarjetas antes de lanzarte al directo.

Las mejores aplicaciones gratuitas y complementarias

6. Aplicación oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • Plataformas: iOS, Android
  • Ideal para: Seguimiento en tiempo real, quinielas y gestión de entradas.
  • Por qué destaca: renovada para 2026, es la herramienta ideal para complementar tu streaming. Aunque no emite los partidos completos, ofrece resultados en tiempo real, mapas de actividad de los jugadores y horarios de los Fan Festivals en las 16 sedes. También incluye el «World Cup Bracket Challenge» oficial y da acceso directo a tus entradas digitales.

7. Tubi y YouTube: resúmenes gratuitos

  • Plataformas: iOS, Android
  • Ideal para: Usuarios con presupuesto ajustado que buscan ponerse al día a la carta.
  • Tubi, la plataforma gratuita con publicidad de FOX, ofrece una sección mundialista con programación de estudio 24/7, partidos históricos y repeticiones a la carta. Además, como socio oficial del torneo, YouTube publicará resúmenes de 10 minutos de cada encuentro apenas termine.

Comparativa de aplicaciones móviles para el Mundial 2026

Aplicación

Precio mensual

Cobertura de partidos en directo

Ventaja exclusiva para móviles

Fubo (Pro/Ultra)

73,99 $ – 83,99 $

Los 104 partidos (inglés y español)

DVR en la nube ilimitado y streaming en 10 pantallas

Sling TV (Blue)

Desde 45,99 $

FOX y FS1 (FOX local en algunos mercados)

Pases de 1, 3 o 7 días.

FOX One

5,99–7,99 $ (aprox.)

Los 104 partidos (solo en inglés)

Prueba gratuita de 3 días, superposición de datos en directo

DirecTV Stream

Desde 89,99 $

FOX y FS1 (Telemundo/Universo con complemento)

Streaming ilimitado fuera de casa, DVR de 9 meses

Peacock (Premium)

10,99 $

Los 104 partidos (solo en español)

Resúmenes interactivos automáticos de 5 min

Copa del Mundo de la FIFA 2026

Gratis

Solo resultados y estadísticas

Portal oficial de venta de entradas y planificador para aficionados

Tubi

Gratis

Repeticiones gratis / Partidos inaugurales en 4K seleccionados

Centro de torneos bajo demanda 24/7

📱 Consejo móvil: ahorra datos y batería

Ver un partido en directo en alta definición puede consumir entre 1,5 GB y 3 GB. Si usas datos móviles, abre los ajustes de vídeo de la app y baja la resolución de 1080p a 720p a 60 fps. Así reducirás el consumo de datos y la batería casi a la mitad sin perder fluidez.

Ver partidos internacionales en tu móvil te da total libertad. Combina el streaming con una interfaz de apuestas optimizada para mejorar tu experiencia. Descubre nuestras aplicaciones recomendadas y compara diseños y pagos rápidos.

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