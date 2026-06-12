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Las mejores aplicaciones para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el móvil

Guía completa para ver en streaming todos los partidos del Mundial en directo.

USA vs Paraguay
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Qatar vs Switzerland
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Brazil vs Marruecos
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Haití vs Escocia
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Alemania vs Curacao
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Ivory Coast vs Ecuador
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Suecia vs Túnez
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España vs Cabo Verde
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Canadá vs Qatar
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Colombia vs RD Congo
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Sudáfrica vs República de Corea
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Cobertura internacional de la Copa Mundial de la FIFA 2026

País / Región

Cadenas de televisión incluidas

Enlace a la página web oficial

Canadá

TSN (1/3/4/+), RDS, CTV, Noovo, Crave

TSN / RDS / CTV / Noovo / Crave

Bosnia y Herzegovina

BHT 1, Arena Sport 1, Moja TV, Arena Cloud, HRT 2

BHRT / Arena Sport / BH Telecom (Moja TV) / HRT

Reino Unido

BBC One, BBC Sport Web, BBC iPlayer, TalkSport Radio, BBC Radio 5 Live

BBC / talkSPORT

Australia

SBS, SBS On Demand

SBS

Alemania

Das Erste, MagentaTV

Das Erste / MagentaTV

Francia

M6, M6+, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, myCANAL

M6 (6play) / beIN Sports / Molotov / Canal+

Italia

DAZN Italia, RAI 1, RaiPlay

DAZN / RaiPlay

España

DAZN España, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

DAZN / RTVE / Movistar+ / FuboTV

Países Bajos

NPO 1, NPO Start, Ziggo Go, Canal+ Países Bajos

NPO Start, Ziggo, Canal+

Japón

DAZN Japón, NHK G TV y NHK BS Premium 4K

DAZN / NHK

Brasil

CazéTV

CazéTV (canal de YouTube)

México

ViX México

ViX

Argentina

Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO y Paramount+.

Flow / DIRECTV / DGO / Paramount+

Oriente Medio y Norte de África(Egipto, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, etc.)

beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX

beIN Sports Arabia

Sudáfrica

SuperSport (MaXimo/Grandstand), SABC 3, SABC Plus

SuperSport / SABC Plus

África subsahariana (Ghana, Nigeria, Kenia, etc.)

DStv Now, GOtv Fútbol, StarTimes Fútbol Mundial, New World Sport

DStv, GOtv, StarTimes y New World TV.

Internacional

YouTube, Sport 24

YouTube / Sport 24

Falta una semana para que la Copa Mundial de la FIFA 2026 inunde Norteamérica con 48 equipos y 104 partidos en directo del 11 de junio al 19 de julio. Como el torneo se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, muchos encuentros clave empezarán en horario laboral.

Si planeas ver algún partido entre reuniones, durante la pausa para comer o en streaming de camino al trabajo, necesitas una configuración móvil óptima en tu dispositivo iOS o Android.

GOAL te presenta las mejores apps para ver los partidos en directo, capturar los momentos clave y gestionar tus quinielas.


Las mejores aplicaciones móviles para ver el torneo en directo

1. Fubo: el servicio todo en uno definitivo

  • Plataformas: iOS, Android
  • Ideal para: Cobertura completa en inglés y español.
  • Reúne las cuatro cadenas clave de torneos estadounidenses (FOX, FS1, Telemundo, Universo) y ofrece una app móvil fluida, con alta velocidad de fotogramas. Además, incluye DVR en la nube ilimitado: si se inicia un partido clave mientras estás fuera, pulsa «Grabar» y viéndolo luego sin spoilers.

2. Sling TV: la opción más económica para quienes se pasan al streaming

  • Plataformas: iOS, Android
  • Ideal para: precios asequibles y flexibilidad a corto plazo.
  • Sling Blue (45,99–46 $/mes) incluye FS1 y los canales locales de FOX en mercados designados. Además, si no quieres pagar un mes completo, ofrece pases flexibles de 1 día (4,99 $), 3 días (9,99 $) o 7 días (14,99 $), ideales para ver partidos clave sin compromiso a largo plazo.

3. FOX One y la aplicación FOX Sports: centro de transmisión en inglés.

  • Plataformas: iOS, Android
  • Ideal para: Transmisiones en inglés directas al consumidor y superposiciones de estadísticas modernas.
  • Como cadena oficial en inglés de EE. UU., FOX retransmitirá los 104 partidos en directo. Su nueva app independiente, FOX One, te deja ver cada minuto sin suscripción de cable. Su interfaz móvil, optimizada para smartphones, incluye widgets de datos interactivos, vídeos verticales y 3 días de prueba gratuita para disfrutar del intenso fin de semana inaugural.

4. DirecTV Stream: la potente plataforma premium sin cable

  • Plataformas: iOS, Android
  • Ideal para: streaming fiable y almacenamiento en la nube ilimitado.
  • Ofrece la amplia cobertura y estabilidad de la TV tradicional sin equipos ni contratos. El plan Entertainment (89,99 $/mes) incluye todas las cadenas locales de FOX y FS1. Su interfaz móvil cambia de canal al instante y su DVRen la nube guarda grabaciones hasta 9 meses, ideal para conservar la Copa del Mundo.

5. Peacock: El hogar apasionado del español

  • Plataformas: iOS, Android
  • Ideal para: Comentarios en español llenos de energía y funciones de visualización inteligentes.
  • Por qué destaca: Para quienes desean seguir el torneo con la pasión única de la narración en español, Peacock es la mejor opción. Con la retransmisión completa de los canales de Telemundo Deportes y Universo, el plan Peacock Premium (10,99 $/mes) te ofrece todos los partidos en directo. Su herramienta «avance rápido para ponerse aldía» es ideal para móviles: si te conectas tarde a un partido, la app genera automáticamente un clip de 5 minutos con todos los goles y tarjetas rojas anteriores antes de llevarte sin interrupciones a la retransmisión en directo.

Las mejores aplicaciones y complementos gratuitos

6. Aplicación oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • Plataformas: iOS, Android
  • Ideal para: seguimiento en tiempo real, quinielas y gestión de entradas.
  • Completamente renovada para 2026, no emite los partidos completos pero ofrece datos en vivo, mapas de calor de los jugadores, horarios de los Fan Festivals en las 16 sedes, el desafío World Cup Bracket y acceso directo a tus entradas digitales.

7. Tubi y YouTube: resúmenes gratuitos

  • Plataformas: iOS, Android
  • Ideal para usuarios con presupuesto ajustado que buscan ponerse al día a la carta.
  • Por qué destaca: Tubi, el servicio gratuito de FOX, ofrece una sección con contenido de estudio 24/7, partidos históricos y repeticiones bajo demanda. Además, como socio del torneo, YouTube publicará resúmenes de 10 minutos apenas termine cada encuentro.

Comparativa de aplicaciones móviles para la Copa del Mundo de 2026

Aplicación

Coste mensual

Cobertura de partidos en directo

Ventaja exclusiva para móviles

Fubo (Pro/Ultra)

73,99–83,99 $

Los 104 partidos (inglés y español)

DVR en la nube ilimitado y streaming en 10 pantallas.

Sling TV (Blue)

Desde 45,99 $

FOX y FS1 (FOX local en mercados seleccionados)

Pases cortos de 1, 3 y 7 días.

FOX One

5,99–7,99 $ (aprox.)

Los 104 partidos (solo en inglés)

Prueba gratuita de 3 días, datos en directo superpuestos.

DirecTV Stream

Desde 89,99 $

FOX y FS1 (Telemundo/Universo mediante complemento)

Streaming ilimitado fuera de casa, DVR de 9 meses

Peacock (Premium)

10,99 $

Los 104 partidos (solo en español)

Resúmenes interactivos automáticos de 5 min.

Copa Mundial de la FIFA 2026

Gratis

Solo resultados y estadísticas

Portal oficial de entradas y planificador para aficionados

Tubi

Gratis

Repeticiones gratis / Partidos inaugurales en 4K

Centro de torneos bajo demanda 24/7

📱 Consejo móvil: ahorra datos y batería

Ver deportes en directo en alta definición puede consumir entre 1,5 GB y 3 GB por partido. Si usas datos móviles, abre los ajustes de vídeo de la app y baja la resolución de 1080p a 720p a 60 fps. Así mantendrás la fluidez y reducirás casi a la mitad el consumo de datos y batería.

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