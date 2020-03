Las medidas de Galatasaray por Coronavirus y el respaldo de Falcao a Obi Mikel

FRANCOIS WALSCHAERTS/AFP via Getty Images

Como medida para combatir el coronavirus, el equipo en el que juega el colombiano Radamel Falcao intenta mantener solo al plantel de jugadores.

Ante la continuidad de la Superliga turca, los clubes deben tomar medidas para reducir la posibilidad de contagio del coronavirus, enfermedad que provocó la primera muerte en el país y que ya registró hasta el momento unos 100 casos.

Es por eso que , equipo en el que juega Radamel Falcao, impuso que la mayor parte del personal realice trabajo a distancia y sólo se mantengan en circulación los futbolistas del plantel.

"Nuestro club, que ha tomado medidas tras la detección de la epidemia de coronavirus en nuestro país, ha decidido que todos nuestros empleados se muden a trabajar de forma remota a partir de mañana (miércoles9, manteniendo la salud de nuestros empleados en primer plano", comunicaron.

De esta manera, Galatasaray se adapta al contexto y sigue con su preparación para una temporada que no frena: el próximo domingo, por la 27ª fecha, visitará a Rizespor en su objetivo de seguir en la lucha por llegar a la cima, de la cual lo separan tres unidades.

Coronavirüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesi üzerine harekete geçen kulübümüz, çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak, her birimden nöbetçi kalmak kaydıyla tüm çalışanlarımızın yarından itibaren uzaktan çalışma düzenine geçmesini kararlaştırmıştır. #EvindeKal pic.twitter.com/7WBn6254Lf — Galatasaray SK - 14 Gün kuralına uy! (@GalatasaraySK) March 17, 2020

Del lado del artillero colombiano, expresó su voz de respaldo al nigeriano John Obi Mikel, quien rescindió su contrato con el Trabzonspor. La decisión de Mikel, compartida a través de su cuenta en Instagram, se fundamentó en la decisión de la Superliga turca de seguir jugando el torneo a puerta cerrada pese a la pandemia.

"Hay más en la vida antes que el fútbol. No me siento cómodo y no quiero jugar al fútbol en esta situación. Todos deberían estar en casa con sus familias y seres queridos en un momento tan crítico. La temporada debería cancelarse, ya que el mundo se enfrenta aun momento turbulento", expresó el nigeriano, quien recibió respuesta por parte de Falcao: "La vida es más importante que el fútbol".