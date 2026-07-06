Las leyendas de Brasil presionan a Ancelotti y sueñan con Guardiola como salvador

Carlo Ancelotti ha recibido duras críticas en Brasil tras la sorpresiva eliminación de la Seleção ante Noruega (2-1) en octavos del Mundial 2026. Su futuro genera dudas pese a que su contrato dura hasta 2030. y ya se menciona a Pep Guardiola como posible sustituto.

Ronaldo Nazário, antes defensor del técnico, afirmó: «Esta eliminación se debe a las decisiones del banquillo».

Y añadió: «Carlo Ancelotti es uno de los mejores entrenadores de la historia, pero esta noche ha cometido muchos errores. No entiendo por qué João Pedro no estaba en la convocatoria; ha tenido una temporada excepcional y Brasil necesita un delantero que aporte algo diferente».

Ancelotti cometió un error

También cuestionó la escasa participación de Endrick: «Cada vez que jugó aportó vitalidad y sorpresa, pero pasó la mayor parte del torneo en el banquillo. No lo entiendo».

Vanderlei Luxemburgo, exentrenador del Real Madrid y de Brasil, publicó en Instagram: «Ancelotti se equivocó en la alineación, en sus decisiones y en la lectura del partido; por eso perdimos la sexta estrella».

El problema es más profundo. Si el técnico fuera brasileño, la prensa pediría su cese y hablaría de fracaso; con un extranjero siempre hay excusas y paciencia».

Y subrayó que «el fútbol brasileño necesita más Brasil: más identidad, más confianza y más respeto hacia sus jugadores y su esencia».

«Todos tienen la culpa»

Romario, exastro brasileño, apuntó en «El Chiringuito» a los responsables de la eliminación: «Todos los que estaban en el campo tienen la culpa, incluido el entrenador (Carlo Ancelotti)».

El exjugador de Barcelona y Valencia añadió: «Como brasileño, estoy muy decepcionado. Lo de hoy no es la selección que conocemos ni la que queremos».

Ancelotti murió abrazando a Neymar.

Paulo Cópias, de ESPN Brasil, tildó su gestión de «catastrófica», y Arnaldo Ribeiro escribió en UOL: «La actuación de Ancelotti fue desastrosa en un partido decisivo. Con el último cambio, al sustituir a los extremos por Endrick y Neymar, en respuesta a los deseos de la afición, destrozó al equipo. No fue Neymar quien murió abrazando a Ancelotti, sino Ancelotti quien murió abrazando a Neymar».

Mauro César Pereira coincidió: «Los cambios de Ancelotti, sobre todo el de Neymar, hundieron a Brasil».

Guardiola, posible sustituto

Con las críticas a Ancelotti en aumento, cobra fuerza el nombre de Pep Guardiola, técnico español que dejó el Manchester City, como posible sucesor. Ya se le vinculó con la Seleção en 2022, antes de que rechazara una oferta de la Federación Brasileña.

One Football lo sitúa como favorito para dirigir selecciones eliminadas del Mundial 2026, como Holanda, Uruguay y Brasil, además de Italia.

Antonio Sanz, en declaraciones a Marca, afirmó: «El equipo que sufra más presión en el Mundial, ya sea Brasil o Inglaterra, será el próximo destino de Guardiola».

En los próximos días se definirá el futuro de Ancelotti, cuestionado pese a su contrato hasta 2030, y se aguarda la postura de la Federación Brasileña.