Las lesiones de Cavani y Mbappe ponen en apuros al PSG que piensa vender a Neymar

Dos de las estrellas del equipo se lesionaron, la otra sigue en la radia esperando noticias

El tenía tres estrellas por encima de las demás, las tres puntas del tridente de ataque. Neymar, Cavani y Mbappe. En buena lógica los tres jugadores no estarán disponibles la próxima semana. Porque Cavani y Mbappe sufrieron percances físicos contra el , problemas musculares que les hicieron salir del campo antes de tiempo y que probablemente les mantengan fuera algún partido. Porque, a poco que sea, el músculo hay que cuidarlo.

Y en el PSG también lo estiman así, pues los dos jugadores fueron rápidamente sustituidos. Mejor no arriesgar a que las sobrecargas se conviertan en roturas o las roturas en costurones de esos que, como le ocurre ahora mismo a Dembele, dejan fuera varias semanas a cualquier jugador. Cavani dejó el campo y dio entrada a Choupo-Moting. Le dolía el adductor. Intentó una volea, sintió el pinchazo y pidió el cambio. Una cosa detrás de otra, tiene el uruguayo experiencia suficiente para saber que cuando el cuerpo habla toca frenar.

También en el muslo, en el izquierdo, llegó el dolor de Mbappe. Corría la segunda mitad cuando pidió el cambio, no podía seguir y menos todavía en un partido que estaba controlado y que el PSG vencía con comodidad -terminó goleando por 4-0. Además de las dos estrellas, Dialo también salió del campo lesionado en una noche con buen resultado pero mal augurio para el equipo parisino.

Obviamente, Neymar no fue la solución. Estaba en la grada, como en los primeros partidos. Hasta que no se resuelva lo suyo no se espera ningún tipo de gesto. Si finalmente se queda en el PSG, tendrá su tiempo de juego. Pero hasta que eso no se asiente, y no parece cerca, desde luego no antes del cierre del mercado. Tuchel tendrá que asumir la baja del brasileño y ahora, también, la de sus otras dos estrellas.