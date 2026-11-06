Luis de la Fuente, seleccionador de España, ha dado a conocer la lista de "La Roja" para disputar los duelos ante República Checa e Inglaterra en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, una convocatoria que incluye nuevos nombres y el regreso de varios jugadores ausentes de la anterior lista.

La lista contó con la llamada de Jacobo Ramón, defensa del Como, por primera vez a la selección absoluta, tras el destacado nivel que ha mostrado esta temporada bajo las órdenes de Cesc Fàbregas, recibiendo así la recompensa por su buen rendimiento con su equipo, después de haber representado anteriormente a la selección española sub-21.

La convocatoria también incluyó a Álvaro Valles, portero de Las Palmas, y a Marc Roca, centrocampista del Real Betis, mientras que Pablo Barrios, jugador del Atlético de Madrid, y Ander Barrenetxea, extremo de la Real Sociedad, regresaron a los planes del técnico español.

Estos cambios llegaron ante las ausencias de Eric García, Rodri y Dani Olmo por lesión, mientras que Roberto Fernández mantuvo su sitio en la línea ofensiva.

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La selección española disputará los dos partidos ante República Checa el jueves 12 de noviembre en el estadio Sparta de Praga, para después recibir a Inglaterra el domingo 15 del mismo mes en el estadio Metropolitano, feudo del Atlético de Madrid.

De la Fuente había iniciado el anuncio de la lista con un vídeo que incluyó un gesto de homenaje a las víctimas del accidente de tren de Orda, así como al fallecido Jesús de Miguel.

España busca asegurar el primer puesto

La selección española afronta los dos duelos después de lograr el pleno de puntos en sus cuatro primeros partidos de la Liga de Naciones, con 12 puntos, y ya tiene asegurada la clasificación a los cuartos de final.

La selección de España cuenta con una racha de 11 victorias consecutivas, además de 42 partidos sin derrota, que se elevan a 43 partidos si se contabilizan únicamente los encuentros oficiales.

La pugna por el primer puesto del grupo sigue siendo el objetivo más importante, ya que otorga al líder la ventaja de disputar el partido de vuelta de los cuartos de final en su campo, mientras que el segundo clasificado se ve obligado a jugar el partido de ida en su estadio y el de vuelta fuera de casa.

La selección inglesa ocupa el segundo puesto con 9 puntos, y se enfrentará a Croacia en Wembley el jueves, antes de visitar a España en Madrid tres días después.

En caso de que Inglaterra venza a Croacia, la identidad del líder del grupo se decidirá en el esperado duelo ante España.

Lista de la selección española

Porteros: Unai Simón, David Raya, Joan García, Álvaro Valles.

Defensas: Pedro Porro, Marc Pubill, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Jacobo Ramón, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo.

Centrocampistas: Martín Zubimendi, Pablo Barrios, Fabián Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Álex Baena, Fermín López, Marc Roca.

Delanteros: Nico Williams, Yeremy Pino, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto Fernández, Lamine Yamal, Ander Barrenetxea.