Las Leonas Naranjas logran otro gran resultado contra Francia en su lucha por el pase al Mundial

Las Oranje Leeuwinnen empataron 1-1 en Francia el sábado y mantienen el liderato del Grupo B, lo que las acerca al Mundial 2027.

Francia buscaba revancha tras perder 2-1 el martes en el Rat Verlegh, mientras las neerlandesas aspiraban a conservar el liderato que otorga el pase directo al Mundial de Brasil 2027.

Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk, Jill Roord, Dominique Janssen y Kerstin Casparij se quedaron fuera de la convocatoria, lo que abrió espacio para René van Asten, quien ya había marcado en su debut la semana pasada.

Holanda resistió en la primera parte hasta el descuento, cuando Marie-Antoinette Katoto cabeceó el 1-0. En la segunda, Francia siguió dominando, pero Sandy Baltimore falló ante la portería vacía.

Esmee Brugts asistió a Wieke Kaptein, quien marcó el 1-1 en el 76’. Holanda resistió el asedio final y sumó un punto valioso: ya tiene ocho en cuatro jornadas. Si en junio vence a Irlanda y Polonia, sellará su billete para el Mundial 2027.