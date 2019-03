Las lágrimas de Iago Aspas emocionan al mundo del fútbol: "No nos merecemos esta afición"

El delantero gallego del Celta marcó un doblete para ganar al Villarreal y es uno de los grandes protagonistas de la jornada.

Iago Aspas fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. Sus lágrimas después de ser reemplazado durante la victoria del frente al recorrieron el mundo. El punta gallego marcó dos de los tres goles del conjunto celeste para remontar el 0-2 contra el Submarino Amarillo y, tras el pitazo final, explicó los motivos por los que rompió en llanto sentado en el banquillo de suplentes.

"Las lágrimas han sido un poco por todo. Mi familia sabe todo lo que he sufrido en estos tres meses en los que no he podido ayudar a mis compañeros. No nos merecemos esta afición, el recibimiento que nos han hecho después de estar a cuatro puntos del descenso, cómo nos han animado después de ir 0-2 al descanso", aseguró a pie de campo.









"No nos merecemos a esta afición"



"Este es el punto de inflexión que necesitábamos, tenemos la salvación en nuestra mano"



"Ya hablaremos de monumentos a final de año cuando nos salvemos"

Cabe señalar que el crack de Moaña se pasó lesionados los últimos tres meses y no pudo ayudar a su equipo, que todavía está en puestos de descenso y peleará hasta el final por la permanencia en la Primera División.

Aspas, que pelea también por el Premio Zarra, es el único jugador de que ha marcado gol esta temporada con la diestra (uno), la zurda (ocho), de cabeza (dos), de penalti (uno) y de falta directa (dos).