Las lágrimas de Cazorla en su despedida del Villarreal y de LaLiga

El asturiano disputó este domingo su último partido en club amarillo antes de presumiblemente marcharse al Al Sadd.

Una tarde para el recuerdo en el . Bruno Soriano y Santi Cazorla disputaron este domingo ante el en la 38ª jornada del campeonato su último partido en el club amarillo y en después de que ambos anunciaran el sábado que no seguirán la próxima temporada.

Cazorla, que presumiblemente seguirá jugando al fútbol en en el Al Sadd que entrena Xavi Hernández, no pudo contener las lágrimas cuando le tocó abandonar el terreno de juego en el minuto 81 dejando su sitio a Trigueros. Antes tuvo tiempo de poner a Anguissa la asistencia del 1-0, su último servicio como amarillo.

"Esto no es un adiós, es un hasta luego. Siempre dije que sería sincero con el club. En el momento que no pudiera dar el 100x100 me iba a echar a un lado. Son sensaciones que tengo y he decidido buscar una nueva aventura", explicó tras el partido.

#VillarrealEibar | Vaya partidazo se está marcando @19SCazorla . Da igual cuando leas esto. pic.twitter.com/AJXwc3pJKh — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 19, 2020

Por su parte, Bruno Soriano ha anunciado se retira y cuelga las botas al los 36 años justo unos días después de haber reaparecido tras una grave lesió n que le tuvo fuera de los terrenos de juego casi tres años.