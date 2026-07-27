La selección marroquí de fútbol femenino, anfitriona y con el apoyo de su público, inició su andadura en la Copa Africana de Naciones 2026 con una goleada contundente ante su similar de Kenia (4-0), la noche del domingo, en un arranque perfecto de la 14ª edición del torneo que acoge el Reino de Marruecos hasta el próximo 16 de agosto.

Las jugadoras de Marruecos impusieron su dominio en el desarrollo del encuentro desde el inicio, abriendo el marcador con Sakina Ouzraoui en el minuto 19, antes de que Meriem Attik añadiera el segundo gol en el minuto 28. Ibtissam Jraidi amplió la ventaja al marcar el tercer tanto en el minuto 32, para volver al comienzo de la segunda parte y firmar su segundo gol personal y el cuarto de la selección marroquí en el minuto 47.

En el segundo partido del Grupo A, la selección de Argelia, una de las principales candidatas a conquistar el título continental, logró un valioso triunfo ante su similar de Senegal por 2-0, en un fuerte arranque que anticipa una competencia feroz por el liderato del grupo.

La exjugadora del Fleury, Marine Dafeur, abrió el marcador para Argelia desde el punto de penalti en el minuto 41, antes de que la exjugadora del Nantes, Melissa Bethy — que actualmente juega en el Washington Spirit estadounidense —, duplicara la ventaja en el minuto 86, para dar a Argelia un arranque perfecto en el torneo.

Con estos resultados, las selecciones de Marruecos y Argelia encabezan la clasificación del Grupo A con tres puntos cada una, a la espera del enfrentamiento directo entre ambas el próximo jueves, en un partido decisivo que definirá los perfiles de la clasificación y resolverá el liderato del grupo, entre pronósticos de un choque de alto voltaje entre los dos equipos que ofrecieron actuaciones deslumbrantes en la jornada inaugural.