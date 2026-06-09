Las imágenes revelan el estado físico del portero de la selección holandesa, Verbruggen

Las imágenes de ESPN muestran que Bart Verbruggen bajó sin problemas del autobús de la selección holandesa el martes. El portero dejó el partido del lunes contra Uzbekistán (2-1) por una lesión, pero no parece grave.

El guardameta, sin mostrar dolor, descendió del autobús en Kansas City con buen ánimo y se dirigió al hotel con sus pertenencias.

El seleccionador Ronald Koeman no ofreció detalles tras el partido, pero esta semana se confirmará si jugará el domingo contra Japón.

Sufrió una lesión tras el descanso, siguió en juego, pero el dolor obligó a Koeman a reemplazarlo por Mark Flekken.

Si se confirma que no es grave, defenderá la portería el domingo ante Japón en el Dallas Stadium de Arlington.

Si persiste, Koeman podría convocar a un sustituto a última hora; Justin Bijlow, ya descartado, es la opción más probable.

Por cierto, Koeman ha cancelado el entrenamiento previsto para el martes. Jeroen Kapteijns, de De Telegraaf, atribuye la decisión al mal tiempo y al calor.