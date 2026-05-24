Las imágenes de ESPN muestran un caos insólito durante el Ajax - FC Utrecht: «¿Acaso no somos profesionales?»

Antes de la tanda de penaltis en Ajax–FC Utrecht (1-1, 4-3 en penaltis), Davy Klaassen, Nick Viergever, Wout Weghorst y Allard Lindhout discutieron. El capitán del Ajax estaba visiblemente enfadado por el sorteo.

Según el comentarista de ESPN Mark van Rijswijk, se había decidido de antemano que los penaltis se lanzarían en el lado de la afición del FC Utrecht por motivos de seguridad. Klaassen y Weghorst mostraron su descontento.

Klaassen protestó airadamente ante el árbitro Lindhout, mientras Viergever y Weghorst observaban. Se alejó gesticulando y repitiendo que la decisión era inaceptable. «Tío, ¿qué estamos haciendo?», preguntó Viergever.

Weghorst añadió: «En el sorteo solo se elige un lado y el balón». El delantero desconocía la decisión previa.

Lindhout explicó a Klaassen el motivo de la decisión. El capitán del Ajax se volvió a Viergever: «Esto es injusto, ¿no? ¿Qué sentido tiene?». El capitán del Utrecht tampoco parecía saber qué pasaba.

«¿Acaso no somos aficionados?», espetó Klaassen. «Nick, a ti te resulta muy fácil hablar». Viergever preguntó cuál era el plan y Klaassen respondió: «Ni idea, pero ¿qué sentido tiene esto?».

Mientras tanto, Weghorst insistía en que se hiciera el sorteo. Al final, los penaltis se lanzaron desde el lado designado y el Ajax, pese a los errores de Sébastian Haller y Souffian El Karouani, ganó la tanda.