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Las habilidades no la resuelven: Gerrard advierte al Liverpool de una crisis temprana

Liverpool vs Nottingham Forest
Liverpool
Nottingham Forest
Premier League
S. Gerrard
Inglaterra

Señal de alarma antes de perder el rumbo en la carrera por el título

Steven Gerrard, leyenda del Liverpool, criticó el carácter de su exequipo tras el empate 2-2 ante el Nottingham Forest, este sábado, en el estadio de Anfield, en la segunda jornada de la Premier League 2026-27.

Consideró que el equipo necesita una mayor dosis de fiereza y solidez para no arrepentirse durante la carrera por los títulos.

Gerrard, durante su análisis del partido a través de la cadena TNT Sports, afirmó que el Liverpool posee la calidad técnica y el talento necesarios, pero no muestra la suficiente contundencia en las disputas y los duelos, y describió al equipo como «demasiado amable».

El excapitán del Liverpool considera que el problema no tiene que ver con un jugador concreto, sino con la forma en que todo el grupo afronta los momentos del partido que requieren mayor fuerza, ya sea en la presión, en la recuperación del balón o en la imposición del dominio sobre el rival.

Añadió que el equipo necesita jugadores capaces de cambiar la naturaleza del enfrentamiento, no solo mediante la habilidad, sino mostrando un carácter competitivo que haga sentir a los rivales lo difícil que es jugar contra él. Gerrard señaló que el dominio del balón y el intercambio de pases no bastan por sí solos en los partidos de la liga inglesa, especialmente en el estadio de Anfield, donde el equipo debe lograr encender las gradas e imponer el ritmo a sus rivales.

Consideró que el Liverpool debe ser más sólido física y mentalmente, y afrontar los duelos con un tono más elevado, especialmente en los partidos en los que pierde la ventaja de jugar en casa, para no dejar que sus rivales se marchen con un resultado positivo.

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