Aunque los partidos amistosos no son un indicador determinante del nivel de los equipos, lo que vive el Liverpool durante su período de preparación para la nueva temporada genera numerosos interrogantes. El equipo ha mostrado destellos ofensivos prometedores, pero, en contrapartida, ha dejado al descubierto claras carencias defensivas que han llevado al técnico Andoni Iraola a reconocer públicamente la existencia de problemas que necesitan soluciones urgentes antes del inicio de la temporada.

Las declaraciones de Andoni Iraola, tras la derrota del Liverpool por (4-2) ante el Leeds United en Chicago, reflejaron la realidad que atraviesa el equipo durante la pretemporada, según informó la cadena británica «BBC».

El técnico español afirmó: «Está claro que no es el resultado que buscábamos, pero quizás fue el amistoso más útil para nosotros. Fue provechoso en lo positivo durante la primera parte, y en lo negativo durante la segunda. Aprendimos mucho y sacaremos de él conclusiones importantes para solucionar algunos problemas».

Una crisis defensiva que se impone

Si hay un asunto que requiere una intervención urgente dentro del Liverpool, ese es sin duda la línea defensiva. Durante los tres partidos que el equipo disputó en Estados Unidos, su portería encajó seis goles, cuatro de ellos ante el Leeds en apenas 25 minutos de la segunda parte.

El Liverpool comenzó ese partido con una línea defensiva integrada por Jeremie Frimpong, Luke Chambers, Ivan Ndoye y Milos Kerkez, antes de terminarlo con una formación compuesta por Calvin Ramsay, Amara Nallo, Ndoye y Kostas Tsimikas.

Y aunque una defensa joven similar logró mantener la portería a cero ante el Wrexham días atrás, enfrentarse a un equipo de la Premier League como el Leeds, y la presencia de un delantero del nivel de Dominic Calvert-Lewin, dejaron al descubierto la fragilidad del sistema defensivo.

Una clara falta de profundidad

Milos Kerkez es el único entre los efectivos de la defensa que parece candidato a entrar en el once titular al comienzo de la temporada. Y a pesar del regreso del capitán Virgil van Dijk a los entrenamientos, el equipo sigue padeciendo una clara falta de profundidad defensiva, a menos de tres semanas del inicio de su andadura en la Premier League ante el Newcastle United.

Las preocupaciones de Iraola aumentan por la ausencia de Joe Gomez y Giovanni Leoni, mientras que el nuevo fichaje Jeremie Jacquet no disputó ni un solo minuto durante la gira estadounidense, debido a un programa especial para reincorporarlo gradualmente a los terrenos de juego.

El técnico ha subrayado en más de una ocasión que su equipo padece una «falta numérica» en la línea trasera, una situación que se ha agravado tras la salida del dúo formado por Andy Robertson e Ibrahima Konaté.

Y pese al gran potencial que poseen Jacquet y Leoni, aún no se han afianzado, además de que el reiterado historial de lesiones de Gomez convierte en un gran riesgo depender únicamente de él.

La directiva es consciente de la magnitud de la crisis

El director deportivo Richard Hughes se preocupó de seguir los amistosos en Nashville y Nueva York y, a pesar de su ausencia en el duelo ante el Leeds, es plenamente consciente de la magnitud de la crisis que padece el equipo.

El Liverpool necesita, como mínimo, fichar a un nuevo central, y quizás también a un lateral derecho, especialmente porque el regreso de Conor Bradley sigue estando lejano.

Arne Slot se vio obligado la temporada pasada a alinear a Curtis Jones y Dominik Szoboszlai en la posición de lateral derecho, un escenario que el club no desea repetir, ya que prefiere fichar a un jugador que cuente con la experiencia suficiente.

Al ser preguntado por su posición durante la nueva temporada, Szoboszlai dijo: «Tienes que preguntarle al entrenador, no a mí. La temporada pasada jugué en más de una posición. Espero jugar en el centro del campo, pero si el entrenador me necesita en la posición de lateral derecho, cumpliré con la tarea con mucho gusto».

El equipo echa en falta líderes

Por su parte, el ex500 capitán del Liverpool Phil Thompson afirmó, en declaraciones a la cadena «BBC Sport», que el equipo necesita elementos que posean personalidad de líder.

Y dijo: «Cuando Jürgen Klopp ganó la liga, el equipo contaba con personalidades de liderazgo como Jordan Henderson y James Milner, junto a Virgil van Dijk, Alisson y Mohamed Salah, e incluso Trent Alexander-Arnold».

Y añadió: «Hoy ese aspecto ha retrocedido, y por eso el equipo necesita nuevos elementos que asuman la responsabilidad. El vestuario necesita personalidades fuertes que impongan disciplina, especialmente en los momentos difíciles».

Y concluyó: «En este momento no hay más que Virgil y Alisson, por lo que un jugador como Dominik Szoboszlai debe dar un paso al frente y asumir mayores responsabilidades».

El centro del campo: relativa estabilidad

A diferencia de la defensa, el centro del campo parece más estable. El equipo cuenta con un grupo sólido que incluye a Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch y Alexis Mac Allister, y tanto Szoboszlai como Gravenberch firmaron nuevos contratos durante el presente año.

Iraola confía en recuperar la mejor versión de Mac Allister, que no ofreció el nivel que se esperaba de él la temporada pasada. Por otro lado, Curtis Jones se acerca a su traspaso al Inter, después de que el Liverpool mostrara su disposición a venderlo por unos 35 millones de libras esterlinas.

Esta decisión está ligada también al futuro del joven jugador Trey Nyoni, que llamó la atención durante la pretemporada, mientras que tanto Wataru Endo como Stefan Bajcetic regresaron a los entrenamientos, en tanto que el futuro de Harvey Elliott sigue sin resolverse.

El Liverpool también se había interesado con anterioridad por la situación de Adam Wharton, centrocampista del Crystal Palace, aunque la competencia por sus servicios parece intensa.

Barcola, el primer objetivo

La línea de ataque sigue siendo candidata a recibir un nuevo fichaje durante el próximo período. Tras el fracaso de la contratación de Hugo Ekitiké... [Yan Diomande], Bradley Barcola, extremo del Paris Saint-Germain, se ha convertido en el primer objetivo de la directiva del Liverpool.

El club ya había fichado a Víctor Muñoz procedente del Osasuna por 34 millones de libras esterlinas.

Y aunque a Barcola no se le considera un sustituto directo de Mohamed Salah, su fichaje sería una operación enorme, sobre todo porque el Paris Saint-Germain valora al jugador en unos 145 millones de libras esterlinas.

El Liverpool se prepara para presentar una oferta cercana a los 100 millones de libras esterlinas, y el jugador ve con buenos ojos el traspaso a «Anfield», pero hasta ahora no existen negociaciones oficiales entre ambos clubes.

Talentos que esperan su oportunidad

Se espera que el joven Rio Ngumoha (17 años) disponga de más minutos de juego durante la próxima temporada. Y aunque se le vio más cómodo en la banda izquierda ante el Leeds, tiene la capacidad de jugar en ambas bandas, algo que encaja con la filosofía de Iraola.

Asimismo, tanto Alexander Isak como Florian Wirtz ofrecieron un comienzo alentador durante la pretemporada, mientras que no se ha resuelto el futuro de Federico Chiesa, que desea quedarse y pelear por su puesto pese a que su nombre se relaciona con un regreso a la liga italiana.

Y Kieran Morrison (19 años) se hizo valer durante la gira estadounidense, tras marcar los primeros goles del equipo en la era Iraola, aunque lo más probable es que salga cedido para adquirir más experiencia, al igual que otros varios jóvenes jugadores.

El futuro de Gakpo y una última señal

El Tottenham había mostrado con anterioridad su interés por Cody Gakpo, aunque el Liverpool no tiene intención de prescindir del delantero neerlandés, especialmente porque sigue vinculado por un contrato que se extiende cuatro años y es uno de los jugadores con mayor capacidad para ocupar varias posiciones ofensivas.

Además, la ausencia por largo tiempo de Hugo Ekitiké debido a una lesión por rotura del tendón de Aquiles hace que retener a Gakpo sea una opción lógica.

Por otro lado, Mike Gordon, presidente del grupo deportivo «Fenway» y propietario responsable de facto de la gestión del club, estuvo presente en el partido ante el Leeds, y comprobó por sí mismo cómo el optimismo generado por la primera parte se transformó en una gran preocupación tras el hundimiento defensivo en la segunda parte.

Y entre las grandes aspiraciones y los fichajes esperados, el mensaje parece claro dentro de «Anfield»: el Liverpool todavía necesita nuevos refuerzos si quiere entrar con fuerza en la carrera por todos los títulos durante la próxima temporada.