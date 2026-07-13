Las fechas del regreso de Mbappé y los fichajes del Real Madrid... Mourinho se libra de la tragedia de Alonso

José Mourinho afrontará una pretemporada muy distinta a la de su predecesor, Xabi Alonso, gracias al aplazamiento de la primera jornada de La Liga, que le otorga más tiempo para preparar el curso.

El curso pasado Alonso apenas tuvo 15 días por la Copa Mundial de Clubes; ahora Mourinho dispone de seis semanas para poner a punto al equipo e inculcar sus ideas a medida que se completa la plantilla.

Hoy, lunes, el equipo completó su primera sesión con ocho jugadores y doce jóvenes. El cuerpo técnico aguarda el regreso escalonado de los internacionales en las próximas semanas, tras su participación en la Copa del Mundo 2026.

Según AS, este es el calendario previsto para el regreso de las estrellas del Real Madrid a los entrenamientos.

Según el diario, el primero en regresar será el turco Arda Güler, el 17 de julio, seguido del uruguayo Federico Valverde el 18. Antes de que se sumen el alemán Antonio Rüdiger, el brasileño Vinicius Junior y su compatriota Endrick el 27 de julio, y el marroquí Brahim Díaz el 31.

Thibaut Courtois volverá el 1 de agosto, tras confirmarse que su lesión no es grave.

Los franceses Aurélien Tchouaméni y Kylian Mbappé, y el inglés Jude Bellingham, se unirán entre el 5 y el 10 de agosto, con lo que la plantilla quedará completa antes del inicio de la temporada.

El debut de los nuevos fichajes

Los fichajes se incorporarán en estas fechas:

Denzel Dumfries (Países Bajos): 21 de julio.

El portugués Bernardo Silva: 28 de julio.

El francés Ibrahima Konaté y el español Marc Cucurella: entre el 5 y el 10 de agosto.

Las selecciones de Francia y España siguen en el Mundial 2026 y se verán las caras mañana martes en semifinales.

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