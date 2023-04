Partido muy caliente en el Benito Villamarín, con expulsiones y decisiones arbitrales muy decisivas.

El Betis la ha pasado muy mal este domingo ante el Cádiz, especialmente desde que Sergio Canales viera la tarjeta roja en la primera parte del duelo correspondiente a la Jornada 28 de LaLiga 2022-23.

Desde entonces, el encuentro ha virado en una especie de laberinto de tarjetas, faltas y protestas que han incrementado la tensión en Sevilla, en un encuentro que ya llegaba con una intensa previa a causa de la polémica con los árbitros y las sanciones.

Todos los detalles del Betis vs. Cádiz de Liga pulsando aquí

Cabe recordar que tanto Betis como Cádiz llegaban a este encuentro en plena polémica con el TAD: ambos clubes decidieron acudir a la justicia ordinaria para obtener la suspensión cautelar de las sanciones del propio Canales e Iza Carcelén, respectivamente.

En ese sentido, merece la penal repasar cuáles fueron las jugadas más polémicas que deja el encuentro conducido arbitralmente por Guillermo Cuadra Fernández.

Las expulsiones de Canales y Ruibal, el penalti de Miranda y las polémicas arbitrales del Betis - Cádiz de LaLiga 2022-23

1 | La primera polémica llegaba sobre los 37 minutos de la primera parte. Sergio Canales hizo una falta a Ruben Sobrino, que le robaba el balón y, aunque todavía estaba lejos de Rui Silva, no tenía futbolistas del Betis en su camino hacia la portería verdiblanca. El árbitro decidió expulsar a Canales por una falta leve, pues consideró que el cántabro evitó una ocasión clara de gol para el Cádiz. No está claro si Sobrino podía plantarse sin problemas ante Rui Silva, porque tenía varios metros por recorrer con el balón, pero Canales no protestó la decisión. El ex del Real Madrid, que llegaba a este encuentro rodeado de polémica por su sanción, se marchó afligido del Benito Villamarín con una protesta ensordecedora de la grada.



2 | La segunda polémica, aunque no tan grande, fue el penalti que abrió el marcador. El Cádiz dispuso de una falta cercana al área de Rui Silva y el remate de Théo Bongonda dio claramente en la mano de Juan Miranda, que protestó la acción sin éxito: no hizo falta que el árbitro fuera al VAR para sostener su decisión. Rubén Alcaraz no falló desde los doce pasos y puso el 0-1 en el marcador.



3 | Ya con 10 jugadores y en desventaja 0-2 en el marcador por el gol de Chris Ramos, el Betis perdió las papeles y prueba de ello fue la expulsión de Ruibal, que

dejó al cuadro heliopolitano con 9 jugadores sobre el césped después de una incomprensible agresión a Fali, defensa visitante. La tensión ya era máxima en el Benito Villamarín. La grada se quejaba pero Ruibal no tenía defensa.

4 | Pocos minutos después, Miranda se libró de la expulsión también. El lateral izquierdo del Betis, que había sido amonestado en la jugada del gol, dio un codazo a Iza y se salvó de la segunda tarjeta amarilla. Pellegrini le pidió calma a su futbolista, al que acabó sustituyendo por Abner.

Guido Rodríguez habla de la roja a Canales