Según informa el diario, el Effzeh también habría rechazado la nueva oferta de Dortmund por la gran promesa alemana, superior a 45 millones de euros, incluidos bonus. Habría sido la cuarta propuesta de los Schwarzgelben por El Mala.





Los de la ciudad de la catedral, por tanto, siguen sin moverse de sus exigencias de un paquete total de más de 50 millones de euros. Esa es la cantidad que hace semanas ofreció el Brentford FC y que, en última instancia, al menos habría llevado a un acuerdo con el club. El acuerdo fracasó después por el veto de la familia El Mala, cuyos intereses están representados por la madre del jugador.

Según Bild, el director deportivo del Colonia, Thomas Kessler, llevó las negociaciones con los Schwarzgelben, pero ahora las ha detenido de acuerdo con los órganos del club del Effzeh. Solo una oferta "claramente por encima de los 50 millones" volvería a sentar a los de Colonia a la mesa de negociación. Por lo tanto, los de Colonia incluso habrían vuelto a elevar sus exigencias.

El BVB, al parecer, aún no se rinde en el pulso por El Mala

En los últimos días, el BVB se mostraba optimista, ante la nueva oferta, que habría estado por encima del límite de dolor que se había marcado, de cerrar el acuerdo en los próximos días. El BVB seguiría sin estar dispuesto a renunciar a su intento por fichar a El Mala y ya estaría preparando una quinta oferta. Está por ver si esto abrirá ahora definitivamente la puerta en el pulso.

"Desde hace semanas tenemos varias cosas sobre la mesa. Pero nada que me haya llevado a pensar en dejar salir al jugador", subrayó Kessler recientemente en relación con el caso El Mala.

El extremo, según se repitió una y otra vez en las últimas semanas en informaciones coincidentes de los medios, quiere marcharse sí o sí este verano al BVB y jugar allí la Champions League. Sin embargo, la joven estrella revelación de 19 años de la pasada temporada de la Bundesliga (13 goles, 3 asistencias en 34 partidos) tampoco haría saltar las alarmas si al final del verano de fichajes no se concreta un cambio al Ruhr.

¿El BVB, bien posicionado por la alternativa a El Mala del PSG?

Como alternativa a El Mala, el BVB podría, si las negociaciones acaban paralizándose definitivamente, ir con todo a por la joya del PSG Ibrahim Mbaye. Según L'Equipe, los Schwarzgelben tendrían "buenas cartas" en el duelo de mercado con el Liverpool por el internacional senegalés de 18 años. Problema: Mbaye podría salir aún más caro que El Mala. Al parecer, el PSG pediría 45 millones más 15 millones en bonus.

En el caso de Jadon Sancho, según informaciones del diario Bild, existen, en cambio, serias dudas sobre su estado físico. También sorprende el hecho de que, al parecer, ningún otro club tenga intención de fichar al extremo, que está libre.

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