Las estrellas y los entrenadores lo critican: el estadio de la final del Mundial está en el punto de mira

A 72 horas del inicio, el estadio que albergará la final del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México recibe críticas.

La final del domingo entre España y Argentina en el MetLife de Nueva Jersey se ve afectada.

El diario español «AS» recoge las quejas de jugadores y técnicos que ya han jugado allí en este Mundial.

El brasileño Vinicius Junior lo tildó de “seco y duro”, mientras que Adrien Rabiot afirmó: “ni siquiera es césped”.

La crítica más destacada vino del seleccionador de Noruega, Ståle Solbakken, quien afirmó que el campo parecía césped artificial.

El diario recordó que el campo era artificial para el fútbol americano y que, aunque se reformó para convertirlo en césped natural por exigencias de la FIFA, las medidas no bastaron.

Hasta ahora ha albergado siete encuentros del Mundial 2026: cinco de grupo (Brasil-Marruecos, Francia-Senegal, Noruega-Senegal, Alemania-Ecuador e Inglaterra-Panamá)

Además, ha albergado dos eliminatorias: Francia-Suecia en la ronda de 32 y Brasil-Noruega en octavos. La final entre España y Argentina será el octavo encuentro.