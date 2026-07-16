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FIFA Drone Show in New York/New JerseyGetty Images Sport

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Las estrellas y los entrenadores lo critican: el estadio de la final del Mundial está en el punto de mira

España vs Argentina
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EE. UU.

¿Supondrá el estadio un obstáculo para disfrutar de la final del Mundial?

A 72 horas del inicio, el estadio que albergará la final del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México recibe críticas.

La final del domingo entre España y Argentina en el MetLife de Nueva Jersey se ve afectada.

El diario español «AS» recoge las quejas de jugadores y técnicos que ya han jugado allí en este Mundial.

El brasileño Vinicius Junior lo tildó de “seco y duro”, mientras que Adrien Rabiot afirmó: “ni siquiera es césped”.

La crítica más destacada vino del seleccionador de Noruega, Ståle Solbakken, quien afirmó que el campo parecía césped artificial.

World Cup
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ARG

El diario recordó que el campo era artificial para el fútbol americano y que, aunque se reformó para convertirlo en césped natural por exigencias de la FIFA, las medidas no bastaron.

Hasta ahora ha albergado siete encuentros del Mundial 2026: cinco de grupo (Brasil-Marruecos, Francia-Senegal, Noruega-Senegal, Alemania-Ecuador e Inglaterra-Panamá)

Además, ha albergado dos eliminatorias: Francia-Suecia en la ronda de 32 y Brasil-Noruega en octavos. La final entre España y Argentina será el octavo encuentro.

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