Las estrellas estadounidenses se rebelan contra la expulsión de Balugon... y se desata una oleada de indignación por la «inmunidad de Messi»

La expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun en el partido de esta madrugada contra Bosnia y Herzegovina, en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, ha desatado una gran indignación en Estados Unidos.

Pese a la victoria 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina, que clasifica a Estados Unidos para octavos contra Bélgica, el incidente ha generado polémica.

Balogun fue expulsado en el 64’ tras pisar por detrás a un rival, decisión confirmada tras la revisión del árbitro Rafael Klaus.

Así, Estados Unidos se quedará sin su máximo goleador (tres tantos) para el siguiente encuentro.

Según «AS» y «Foot Mercato», la expulsión provocó indignación en la selección y entre personalidades y aficionados, que compararon la acción con el incidente de Lionel Messi ante Argelia.

En el Argentina-Argelia se generó polémica porque muchos consideraron que Lionel Messi merecía la roja por una entrada violenta a Issa Mandi.

El seleccionador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, mostró su descontento en la banda y tras el partido declaró en rueda de prensa: «Para mí, no fue en absoluto una tarjeta roja. No hubo intención de pisar al jugador. Es un movimiento normal en el fútbol, fue un accidente. Está muy decepcionado. Fue un gesto espontáneo sin mala intención. Ahora ya no podemos hacer nada para cambiarlo».

Y añadió: «¿Sabéis esas decisiones dudosas? Pues bien, no hubo ninguna a nuestro favor».

Alexis Lalas, exjugador y analista, publicó un vídeo de Messi para denunciar el doble rasero.

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Patrick Mahomes, estrella de los Chiefs de fútbol americano, publicó en Instagram durante la expulsión: «Tío, ¿qué?».

Weston McKennie, jugador del América, lo resumió así: «Esto es una tontería».

Los medios estadounidenses coinciden en que Balogun no merecía la expulsión.

Por ejemplo, ESPN afirmó que la mala aplicación del VAR provocó la expulsión injusta de Balogun y recordó que las repeticiones a cámara lenta y las imágenes fijas no debían usarse así, pues distorsionaron la visión del árbitro Rafael Klaus y, por tanto, su decisión.

Muchos aficionados compartieron su indignación y compararon la jugada con la de Messi ante Argelia, denunciando un trato desigual entre selecciones.