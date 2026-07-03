Las estadísticas juegan en contra de Argentina antes de enfrentarse al tapado

El estadio Hard Rock de Miami albergará el partido de Argentina y Cabo Verde en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

Es la primera vez que el torneo se organiza de forma conjunta entre Estados Unidos, Canadá y México.

Argentina lideró el Grupo 10 con tres triunfos sobre Argelia, Austria y Jordania, y llega en óptimas condiciones.

Cabo Verde, en su debut mundialista, sorprendió al avanzar segunda del Grupo 8 tras empatar con España, Uruguay y Arabia Saudí.

Según la plataforma de estadísticas Huscore, Cabo Verde ha generado 22 ocasiones claras de gol en lo que va de torneo, por solo 19 de Argentina.