Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Las estadísticas juegan en contra de Argentina antes de enfrentarse al tapado

Argentina vs Cabo Verde
Argentina
Cabo Verde
World Cup
Argentina
Cabo Verde
EE. UU.

«El lenguaje de las oportunidades» revela una sorpresa antes del partido de Miami.

El estadio Hard Rock de Miami albergará el partido de Argentina y Cabo Verde en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

Es la primera vez que el torneo se organiza de forma conjunta entre Estados Unidos, Canadá y México.

Argentina lideró el Grupo 10 con tres triunfos sobre Argelia, Austria y Jordania, y llega en óptimas condiciones.

Cabo Verde, en su debut mundialista, sorprendió al avanzar segunda del Grupo 8 tras empatar con España, Uruguay y Arabia Saudí.

Según la plataforma de estadísticas Huscore, Cabo Verde ha generado 22 ocasiones claras de gol en lo que va de torneo, por solo 19 de Argentina.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google