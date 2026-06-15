Las entradas para el Mundial desatan la ira de los seguidores de la selección saudí

Los precios de las entradas para el Mundial 2026 han generado malestar entre los aficionados saudíes residentes en Estados Unidos o que planean viajar para apoyar a su selección.

Arabia Saudí debutará en el Grupo H contra Uruguay, junto a España y Cabo Verde, y la afición quiere acompañar a la selección en el mayor evento del fútbol.

Sin embargo, el entusiasmo se ha topado con un aumento sin precedentes de los precios en el mercado secundario, lo que ha desatado indignación, sobre todo por la dificultad de conseguir entradas asequibles.

Según un informe entre aficionados saudíes, los precios de algunas entradas superaron los 700 dólares, y los de los grandes enfrentamientos llegaron a los 2000 dólares, una carga económica para quienes quieren seguir el torneo desde las gradas.

Además, el fantasma del clima amenaza el duelo entre Arabia Saudí y Uruguay.

Además, los gastos de viaje, alojamiento y traslados entre las sedes complican aún más la asistencia a varios encuentros.

Aun así, los hinchas saudíes viajan en masa para alentar a su selección y confían en que buenos resultados compensen los altos gastos.