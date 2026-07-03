Las entradas más caras del Mundial 2026: la final, tickets por más de 30 000 dólares, Argentina y más

La Copa del Mundo de la FIFA regresa a Norteamérica por primera vez desde EE. UU. '94.

A pesar de la relativa falta de popularidad del fútbol en el país anfitrión, aquella edición resultó ser una de las Copas del Mundo más exitosas de la historia, batiendo récords de asistencia media por partido y de asistencia total. Treinta y dos años después, las entradas vuelven a agotarse en un abrir y cerrar de ojos.

Los paquetes VIP y las entradas para la final tienen precios muy altos, así que conviene planificar el presupuesto con antelación. Para quienes prefieren seguir el torneo desde casa, las plataformas digitales ofrecen múltiples opciones. Los grandes torneos llevan a las casas de apuestas online a lanzar promociones para la audiencia global. Comparar las mejores ofertas de apuestas del Mundial permite a los aficionados analizar de forma segura bonificaciones, cuotas mejoradas e incentivos. Estos recursos ayudan a analistas y espectadores a elegir plataformas seguras y con licencia que se adapten a sus preferencias.

La demanda de entradas será altísima a medida que se acerque el torneo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá y arrancará el 11 de junio.

La alta demanda se traduce en precios elevados, pero habrá muchas opciones de entradas, algunas de las más caras de la historia.

Clasificación: ¿Cuáles son las entradas más caras para el Mundial 2026 ahora?

Según los anuncios de reventa, los precios oficiales de la FIFA y las ofertas públicas más altas, estas son las entradas más caras del mercado.

Los precios pueden variar por dinámica de mercado.

Puesto Partido / Tipo de entrada Escenario Estadio Rango de precios oficial (valor nominal) Rango estimado en reventa N.º 1 Final del Mundial 2026 Final Estadio MetLife, East Rutherford 2.030 $ – 7.875 $ 5.900 $ – 38.000 $+ N.º 2 Entradas para las semifinales Semifinales Estadio AT&T (Dallas) y Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 420–3 295 $ 1.500 $ – 9.500 $ N.º 3 México vs. Sudáfrica Fase de grupos Estadio Azteca, Ciudad de México 75–2.735 $ 1.522 $ – 5.500 $+ N.º 4 México vs. Corea del Sur Fase de grupos Estadio Akron, Guadalajara 75–2.735 $ 1.199 $ – 4.500 $+ N.º 5 Entradas para cuartos de final Cuartos de final Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City 275–1 775 $ 850–4 000 $ N.º 6 Estados Unidos vs. Paraguay Fase de grupos Estadio SoFi, Los Ángeles 75–2.735 $ 658 $ – 3.500 $+ N.º 7 República Checa vs. México Fase de grupos Estadio Azteca, Ciudad de México 75–2.735 $ 600 $ – 3 200 $+ N.º 8 Escocia vs. Brasil Fase de grupos Hard Rock Stadium, Miami 60 $ – 620 $ 948 $ – 3.800 $+ N.º 9 Argentina vs. Austria Fase de grupos Estadio AT&T, Dallas 60 $ – 620 $ 699–3 200 $+ N.º 10 Canadá vs. Bosnia y Herzegovina Fase de grupos BMO Field, Toronto 75–2.735 $ 452 $ – 2.800 $+

Nota: Los precios varían por dinámica de precios y reventa. Estos valores, públicos al redactar, pueden cambiar cerca del torneo.

¿Cuáles son los equipos más caros de seguir en el Mundial 2026?

Los precios medios varían mucho según el equipo.

La diferencia entre el más barato (Corea del Sur) y el más caro (Estados Unidos) se debe a varios factores, entre ellos la prima por ser país anfitrión, la fijación de precios basada en el mercado y la sede del partido.

Países anfitriones

Las entradas de Estados Unidos son las más caras, pero México y Canadá también cobran precios elevados.

A esto se suma el alza de las tarifas hoteleras en las sedes, lo que encarece aún más el viaje para los aficionados de estos países.

En México, el alza refleja la amplia base de seguidores internacionales y el tirón de «El Tri» en las Américas.

Algunos de los partidos de la fase de grupos más caros son:

Jueves 11 de junio: México vs. Sudáfrica (desde 3.253 dólares), Estadio Azteca (Ciudad de México)

Viernes 12 de junio: Ganador de la repesca de la UEFA A vs. Canadá (desde 1.569 dólares), BMO Field (Toronto)

Viernes 12 de junio: Estados Unidos vs. Paraguay (desde 1.422 $), SoFi Stadium (Inglewood)

Jueves 18 de junio: México vs. Corea del Sur (desde 1.844 $), Estadio Akron (Guadalajara)

Viernes 19 de junio: Estados Unidos vs. Australia (desde 1.095 $), Lumen Field (Seattle)

Miércoles 24 de junio: Ganador eliminatoria D de la UEFA vs. México (desde 1.305 $), Estadio Azteca (Ciudad de México)

Argentina

La FIFA usa precios dinámicos para el Mundial 2026, así que los equipos con más seguidores tendrán entradas más caras, sea donde sea.

Por eso, sin contar a los anfitriones, Argentina lidera la demanda de entradas. Siempre hay gran interés por ver a los campeones del mundo en acción.

La Copa América 2024, disputada en Estados Unidos, lo confirmó: multitudes acudieron a ver a Lionel Messi y compañía. Más de 80 000 personas llenaron el MetLife Stadium de Nueva Jersey para la semifinal contra Canadá, y más de 65 000 vieron a la Albiceleste levantar el trofeo en el Hard Rock Stadium de Miami tras vencer 1-0 a Colombia.

La presencia de Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el Inter de Miami de la MLS, sumada a los amistosos recientes en Norteamérica, ha ampliado aún más la base de aficionados de Argentina en la región.

Entre los partidos de la fase de grupos de Argentina con precios elevados de las entradas se incluyen:

Lunes 22 de junio: Argentina vs. Austria (desde 1.009 dólares), AT&T Stadium (Arlington)

Otros encuentros con precios altos son:

Miércoles 24 de junio: Escocia vs. Brasil (desde 1.149 $), Hard Rock Stadium (Miami)

Viernes 26 de junio: Noruega vs. Francia (desde 951 $), Gillette Stadium (Foxborough)

Consulta la web oficial de la FIFA para comprobar la disponibilidad. En reventa (StubHub), los precios parten de 162 dólares.

¿Cuáles son los precios de la Copa del Mundo de 2026?

Al comprar entradas para el Mundial, prepárate para una amplia variación de precios.

La FIFA aplicará precios dinámicos: desde 60 dólares en la fase de grupos hasta 6.730 dólares para la final. Es probable que varíen durante las distintas fases de venta.

Fase Rango de precios Fase de grupos (excepto países anfitriones) 60–620 dólares Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares Octavos de final 105–750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Cuánto cuestan las entradas para la final del Mundial de la FIFA 2026?

La FIFA ya avisó que, por la política de precios dinámicos, podrían llegar a costar hasta 6.730 dólares.

Sin embargo, los precios pueden fluctuar según las fases de venta, y se estima que para el partido en el MetLife Stadium oscilarán entre 2.030 $ y 7.875 $.

Los precios varían según la categoría del asiento:

Categoría 1: la más cara, en la grada inferior.

la más cara, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: la más asequible, en la grada superior.

En reventa, los precios parten de 7.291 dólares.

Cómo conseguir entradas para el Mundial de 2026

El lugar más fiable para conseguirlas es la web oficial de venta de entradas de la FIFA.

Necesitarás un FIFA ID para participar en las ventas por orden de llegada.

Tras las ventas iniciales, el Mercado de Reventa e Intercambio de la FIFA, única plataforma autorizada para transferencias entre aficionados, ya está abierto. La disponibilidad es esporádica, por lo que se recomienda consultar el portal varias veces al día, ya que las entradas se publican en tiempo real.

Si se agotan las entradas para fechas concretas o partidos muy demandados, webs de reventa como StubHub ofrecen más flexibilidad, aunque a un precio mayor.

Asegúrate de usar una plataforma con garantía de compra.

¿Se pueden conseguir entradas de reventa para el Mundial de 2026?

Para revender o intercambiar entradas de forma segura, usa el Mercado de Reventa e Intercambio de la FIFA, disponible desde octubre en FIFA.com/tickets.

El Mercado de Reventa está abierto a residentes de Canadá, Estados Unidos y otros países, mientras que el Mercado de Intercambio atiende a residentes de México.

La oferta es limitada y suele aparecer de forma esporádica, sobre todo cerca de las fechas de los partidos, así que conviene revisar la plataforma con frecuencia, actuar rápido y tener los datos de pago listos.

Plataformas secundarias como StubHub también ofrecerán entradas.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos. Habrá 104 partidos en 34 días y, por primera vez, 48 selecciones. Será la primera organización conjunta de tres países. Ciudades sede:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, East Rutherford (Nueva Jersey), Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Cómo conseguir entradas con servicios de hospitalidad para la Copa del Mundo de 2026

Las entradas oficiales con servicios de hospitalidad, a la venta a través de On Location, ya están disponibles.

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes que incluyen entradas premium, comida y bebida, y más, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes disponibles son:

Un solo partido

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excluidos CAN, MEX y USA)

Octavos/cuartos/tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Desde 1.400 USD por persona

Paquete «Venue Series»

Disfruta de todos los partidos en la sede que elijas.

Incluye entre 4 y 9 partidos, según la sede

Válido para todas las jornadas y fases del torneo.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.

Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Válido para todas las jornadas y sedes.

No disponible para las selecciones anfitrionas (Canadá, México y EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6.750 USD por persona

También hay palcos privados y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, conoce las ciudades y los estadios que albergarán los partidos: