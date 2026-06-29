La fase de grupos del Mundial 2026 en Norteamérica ya ha comenzado, con partidos intensos en Estados Unidos, Canadá y México.

La demanda de entradas ha sido histórica, especialmente para los choques estelares y los de las selecciones anfitrionas.

Deja que GOAL te guíe con la información más reciente sobre entradas, incluido dónde encontrar las más baratas que aún quedan.

Clasificación: ¿Cuáles son las entradas más baratas para el Mundial 2026 ahora?

Según los anuncios de reventa, las primeras estimaciones de la FIFA y los precios públicos más bajos, estas son las entradas más baratas disponibles.

Los precios pueden variar por dinámica de precios y demanda.

Nota: Los precios varían por dinámica de precios y reventa, y pueden cambiar cerca del torneo.

¿Cuáles son los equipos más baratos para seguir en el Mundial 2026?

Tras la recién concluida y trepidante fase de grupos, los datos sobre los precios de las entradas revelan un enorme contraste a lo largo del torneo.

El precio medio de la fase de grupos rondó los 400 $ —por encima de Catar 2022—, pero algunos equipos ofrecieron una excelente relación calidad-precio.

La brecha entre los precios más bajos y los más altos se debió al entusiasmo por el país anfitrión, la capacidad de los estadios y la presencia de estrellas, con duelos como Colombia-Portugal que dispararon las tarifas.

Países Bajos

Aunque se podría esperar pagar una fortuna por ver a una de las potencias europeas, no siempre es así.

Pese a ser subcampeona en tres ocasiones, ver a los Países Bajos este verano cuesta desde solo 410 dólares en reventa, ya que lideraron el Grupo F.

La Oranje jugó en enormes estadios estadounidenses, como el Dallas Stadium, el Houston Stadium y el Kansas City Stadium, con miles de asientos que mantuvieron los precios a raya.

Sus duelos contra Japón, Túnez y Suecia (que obtuvo la última plaza europea) carecían de la prima de superestrellas que se ve en otros encuentros, lo que permitió a los aficionados disfrutar de fútbol de élite sin arruinarse.

El próximo encuentro, Holanda-Marruecos el 29 de junio, tiene un precio medio de 790 a más de 1.900 dólares.

Argelia

Los «Verts» regresaron a la fase final por primera vez desde 2014 y alcanzaron los dieciseisavos tras un 3-3 ante Austria. Para los aficionados con presupuesto ajustado, seguir a Argelia fue una montaña rusa.

La demanda se disparó para su duelo contra los campeones, Argentina, en Dallas: con Lionel Messi en su último Mundial, la reventa superó los 962 dólares.

Fuera de ese encuentro, la demanda bajó: los duelos contra Jordania y Austria arrancaron en unos 300 dólares, un precio mucho más asequible para los seguidores de los «Guerreros del Desierto».

Ahora, las entradas para el Suiza-Argelia del 2 de julio arrancan entre 480 y 1.000 dólares.

Otros equipos del Mundial más económicos a los que seguir

Nueva Zelanda: lideró el torneo con el promedio más bajo en reventa, 200 dólares por partido (600 dólares en total para la fase de grupos).

Cabo Verde: Se situó entre los más asequibles en los mercados secundarios, con un precio medio de reventa por partido que rondaba los 150 dólares.

Arabia Saudí: Las principales plataformas de reventa registraron sus partidos como algunas de las entradas más baratas, con un precio medio de entre 144 y 163 dólares por asiento.

Túnez: Ofrece una buena relación calidad-precio, con un paquete de tres partidos de la fase de grupos a unos 685 dólares.

Irán: amplia disponibilidad de entradas en plataformas secundarias, con un precio medio de reventa de 640 dólares para toda la fase de grupos.

Curaçao: La amplia oferta en los estadios y la baja demanda mantuvieron los precios de reventa muy bajos para los aficionados neutrales.

Egipto: Su gran aforo redujo la demanda y mantuvo los precios de reventa entre los más bajos del verano.

¿Cuáles son los precios de la Copa del Mundo de 2026?

Al comprar entradas para el Mundial, prepárate para precios muy variables.

La FIFA ya avisó que, con precios dinámicos, los boletos arrancan desde 60 dólares en la fase de grupos y pueden llegar a 6.730 dólares para la final. Es probable que los precios cambien según las distintas etapas de venta.

Fase Rango de precios de las entradas Precios medios de reventa Fase de grupos (excluidas las naciones anfitrionas) 60–620 dólares 150 $ - 850 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares 400 $ - 3.200 $ Octavos de final 105–750 $ 250–1 100 $ Octavos de final 170–980 $ 380–1.600 $ Cuartos de final 275–1 775 $ 650 $ - 2 900 $ Semifinales 420–3 295 $ Final: 1.100 $ - 5.200 $ Final 2.030–7.875 $ 4.200 $ - 14.500 $+

Cómo conseguir entradas para el Mundial 2026

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles son mínimas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la fase de venta de última hora : las entradas se asignan por orden de llegada y se confirman al instante. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

: las entradas se asignan por orden de llegada y se confirman al instante. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar o vender entradas verificadas a precios regulados.

ya está abierto y permite comprar o vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Se pueden conseguir entradas de reventa para el Mundial de 2026?

Si quieres revender o intercambiar tus entradas, usa el Mercado de Reventa e Intercambio de la FIFA, abierto desde octubre en FIFA.com/tickets.

El Mercado de Reventa de la FIFA está disponible para residentes canadienses, estadounidenses e internacionales, mientras que el Mercado de Intercambio de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) es para residentes de México.

La oferta es limitada y las entradas aparecen de forma esporádica, sobre todo cerca de cada partido, así que conviene revisar la plataforma con frecuencia, estar preparado para comprar rápido y tener los datos de pago listos.

Los mercados secundarios como StubHub también venderán entradas para el Mundial 2026.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días por toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y será organizado conjuntamente por tres países.

Estas son las sedes:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, East Rutherford (Nueva Jersey), Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis sedes (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación puedes consultar las ciudades y los estadios que se utilizarán: