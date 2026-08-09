Las elecciones de la Federación Saudí entran en una nueva fase de tensión

La competición por la presidencia de la Federación Saudí de Fútbol se encamina hacia una nueva etapa de tensión, después de que la lista de Bader Al-Rezaiza se convirtiera en la única aprobada en la carrera, en medio de movimientos de las listas excluidas para recurrir la decisión.

Fuentes especiales revelaron al periódico saudí "Arriyadiyah" que la lista de Khaled Al-Ghamdi y otra lista estudian presentar un recurso contra la decisión de aprobar la lista de Al-Rezaiza, con la previsión de que otras listas excluidas se sumen a la iniciativa, "basándose en razones que consideran que no fueron tratadas con los mismos criterios que se aplicaron a la lista aprobada".

El comité electoral había anunciado el sábado la exclusión de las otras cinco listas en las elecciones del ciclo 2026-2030, tras revisar los expedientes de los candidatos.

Las listas excluidas incluyeron las de Khaled Al-Ghamdi, Fahd Al-Ghufaili, Hatem Khimi, Ahmed Al-Wadei y Shaker Al-Osaimi, por razones relacionadas con la experiencia deportiva, las condiciones de candidatura y los requisitos de representación de la asamblea general.

Según la misma fuente, Fahd Al-Ghufaili no tiene intención de recurrir, aclarando que su experiencia, que se extendió durante unos cinco años con uno de los clubes de la Roshn League, no fue contabilizada por no estar documentada oficialmente ante las entidades competentes, subrayando su respeto a la decisión del comité.

El plazo de candidatura se abrió del 22 de julio al 1 de agosto en curso, período durante el cual se presentaron siete listas antes de la retirada de Turki Al-Dabaan, mientras que el comité llevó a cabo la revisión de los expedientes entre el 2 y el 7 de agosto conforme al reglamento electoral.

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