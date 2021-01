Las elecciones a la presidencia del Barcelona penden de un hilo: El viernes habrá decisión

Las elecciones a la presidencia del viven horas decisivas. Mañana viernes, por la mañana, está prevista la reunión entre la Generalitat, las autoridades sanitarias catalanas y el club azulgrana para resolver si finalmente los comicios a la presidencia previstos para el próximo 24 de enero se suspenden habida cuenta de la situación pandémica, que está alcanzando nuevos picos de contagios.

A falta de poco menos de veinticuatro horas para la cumbre todo apunta a que las elecciones se suspenderán, si bien no será la Generalitat quien tome la decisión sino que le pasará la patata caliente a la junta provisional del Barcelona encabezada por Carles Tusquets para que sea ella quien actúe.

Tanto es así que la misma mañana del jueves compareció la consellera de sanidad de la Generalitat para afirmar que "dentro de los escenarios posibles es el Barcelona quien deberá tomar la decisión y eso es lo que le toca, sabiendo que mañana habrá una reunión técnica con el club" . Fuentes internas tanto de la Generalitat como del club azulgrana han manifestado a Goal que están a la expectativa de las conclusiones de esta cumbre pero no se prevén excepciones a las restricciones de movilidad a causa de las elecciones.

Es una información que acaba de publicar 'Cadena SER' y según la cual la Generalitat no permitirá mayor movilidad a las personas que enseñen el carné de socio para ir a votar . En otras palabras, muchos socios de fuera de Barcelona no podrán acudir a las urnas que se ubicarán en el Camp Nou debido al confinamiento municipal que impide salir de la propia localidad de residencia en Catalunya.

❌🗳️ EL CARNET DE SOCI NO SERVIRÀ PER SALTAR-SE EL CONFINAMENT MUNICIPAL



Fonts del @govern informen a @SERCatalunya que ensenyar el carnet de soci per anar a votar no permetria saltar-se el confinament municipal. #FCBlive



via @punsix pic.twitter.com/DbCNv2V22L