Las dos fechas clave para el traspaso de Pogba

El Manchester United viaja a Australia este domingo. No se espera que el francés se quede en tierra. El 8 de agosto cierra el mercado en Inglaterra

Después de haber realizado ya cinco fichajes para la próxima temporada, y con el interés por Neymar en la nevera, al apenas le queda acometer una operación más en el presente verano: la de Paul Pogba. El francés está considerado como una incorporación estratégica por parte de Zidane, y es una operación que se va a alargar en el tiempo. Y es que, tal y como publicó Goal, en la hoja de ruta del club blanco se estima imprescindible que, primero, se adelgace la plantilla de cara a la pretemporada y, segundo, el paso del tiempo provoque que el se abra a negociar por el francés.

Así las cosas, dentro de lo que será un verano largo para Pogba, hay varias fechas clave a la hora de agilizar la operación. Una de ellas fue cuando, hace quince días, el propio futbolista francés dijo en público que era momento de “probar nuevos retos” en su carrera. El momento en el que se puso en el mercado oficiosamente a los ojos de todos. De y de Real Madrid, básicamente.

La siguiente fecha clave llegará esta semana, cuando Pogba se tenga que incorporar a la pretemporada del Manchester United, que comenzó este lunes sin el mediocampista. Según pudo saber Goal, se espera que los distintos futbolistas ‘red’ se vayan incorporando escalonadamente a la Ciudad Deportiva AON para ir amoldando las diferentes pruebas físicas de manera casi personalizada antes de comenzar las sesiones de entrenamientos en conjunto. Así que el francés se incorporará a la disciplina de Solskjaer en algún momento de esta semana. Como muy tarde, antes de que el domingo 7 viajen a Perth ( ) para la siguiente fase de la pretemporada.

Según pudo saber Goal, el propio Pogba está determinado a presionar todo lo posible al Manchester United para salir de Old Trafford este verano. Incluso a pedir el transfer request, o un extremo mayor. Sin embargo, de momento, no se espera que el francés pueda declararse en ‘rebeldía’ y no se suba al avión de camino a Perth el próximo domingo.

Una vez allí, el Manchester United tiene seis partidos amistosos entre Australia, , Singapur y , incluidos tres encuentros de la International Champions Cup. El primer partido es el próximo 13 de julio ante el Perth Glory, y el último es el 3 de agosto ante el Milan en Cardiff. En total, unas tres semanas de gira en las que Pogba estará fuera de Manchester. Volverá con el tiempo justo, antes de que se cierre el mercado de fichajes estival.

Y es que, si bien en finaliza el próximo 1 de septiembre, en se cierra el mercado antes de que comience la Premier League. Concretamente, el 8 de agosto. Esa es la segunda fecha que ahora mismo está marcada en rojo en la hoja de ruta del traspaso de Pogba. Para entonces, el Manchester United tendrá que tener ya su plantilla totalmente remozada. Y si bien todavía podría vender jugadores, al menos debería tener el recambio del francés ya en cartera.

Como se puede ver, a esta operación todavía le resta un largo recorrido. Cinco semanas, incluso. O más. Este domingo se vivirá el siguiente punto de giro. Pero todavía no será el último. El culebrón Pogba apenas acaba de comenzar. Preparen las palomitas.