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La situación comercial del Real Madrid en Extremo Oriente sigue paralizada, ya que las cadenas chinas se niegan a restablecer la cobertura del club español. Pese a las disculpas al más alto nivel del club y del propio Kylian Mbappe, las repercusiones de la polémica aparición del francés en redes sociales no dan señales de remitir.

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Persiste el bloqueo diplomático por el incidente de Mbappe

La suspensión de las retransmisiones de los partidos del Real Madrid en China ha entrado en una fase crítica. Responsables gubernamentales han confirmado que las disculpas, por sí solas, no bastarán para resolver el actual bloqueo. La polémica estalló después de que se viera a Mbappe riéndose de un meme que superponía su rostro al del exdirigente chino Mao Zedong durante su participación en el programa en línea «The Bridge».

Las consecuencias fueron inmediatas: la cadena estatal CCTV suspendió la retransmisión de LaLiga y plataformas digitales como Migu eliminaron de sus archivos los goles del francés. El embajador de China en España, Yao Jing, ha aclarado la situación. Aunque existen canales de comunicación abiertos entre el Gobierno, LaLiga y el Real Madrid, actualmente no hay negociaciones formales para reanudar las retransmisiones.

El embajador Yao Jing subrayó la profundidad del malestar causado por el incidente y señaló que ha afectado considerablemente al sentir de la población china. Declaró: «Este desafortunado incidente ha herido los sentimientos de muchas personas en China, que necesitan tiempo para asimilar la situación actual. El pueblo chino necesita tiempo. No es un asunto fácil para ellos, especialmente porque el Real Madrid ha recibido mucho cariño y apoyo en China».

Sus palabras ponen de manifiesto que las acciones de la nueva superestrella del Real Madrid han puesto seriamente a prueba el prestigio del club en la región. Así, la reciente victoria del equipo por 1-0 ante el Racing Santander no estuvo disponible en los principales servicios de streaming del país, lo que dejó a millones de aficionados sin posibilidad de ver el partido legalmente.

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Consecuencias comerciales y acuerdos rescindidos

El daño a la marca personal de Mbappe en Asia ha sido igualmente grave: el delantero perdió un importante respaldo económico casi de la noche a la mañana. Grandes empresas chinas se han apresurado a distanciarse del exjugador del Paris Saint-Germain para evitar una reacción negativa del público. En concreto, marcas como Dongpeng y Mengniu han rescindido oficialmente sus lucrativos acuerdos comerciales con el internacional francés. Esta rápida retirada pone de relieve la sensibilidad del mercado chino ante lo que se percibe como una falta de respeto hacia figuras históricas nacionales, independientemente de la fama mundial o el talento deportivo de un jugador. Para Mbappe, que terminó recientemente segundo en la clasificación del Balón de Oro, supone un golpe importante a sus ingresos fuera del campo y a su reputación en un mercado clave.

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China mantiene su postura

Getty Images

El Gobierno chino ha adoptado una postura firme sobre el asunto y respalda el rechazo público a las acciones del jugador. Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, abordó la situación durante una rueda de prensa y afirmó que cualquier acto que hiera los sentimientos de la gente suscitará de forma natural el rechazo generalizado de la sociedad. Xie Tianyu, de la embajada, expresó una postura similar y reiteró que los aficionados necesitan un periodo de reflexión antes de que pueda repararse la relación.

La situación sigue siendo un gran quebradero de cabeza para el departamento de marketing del Real Madrid, que tradicionalmente depende del mercado chino para obtener una parte sustancial de sus ingresos comerciales mundiales. Pese a las disculpas del jugador en varios idiomas, el ente estatal China Media Group no se compromete a fijar una fecha para el regreso de los partidos en directo, según comunicó a Dailysports.

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Incertidumbre sobre las retransmisiones del Real Madrid

Las consecuencias de esta suspensión van más allá del Real Madrid y ensombrecen la estrategia comercial de LaLiga en Asia. La competición mantiene acuerdos de retransmisión con CCTV y Migu hasta la temporada 2029/30, cuyo valor, según las informaciones, ronda los 10 millones de euros anuales. Aunque otros partidos han vuelto de forma esporádica a algunas plataformas, la exclusión de los encuentros del Real Madrid ha sido sistemática. Un análisis del partido entre el Racing Santander y el Real Madrid muestra que fue el único encuentro retirado de la programación del fin de semana de Migu, lo que indica que la medida se dirige específicamente contra el club. Esta retirada selectiva de contenidos sugiere que las autoridades pretenden mantener la presión hasta considerar que se ha dado una respuesta adecuada a los «sentimientos del pueblo».