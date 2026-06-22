Las desgracias nunca vienen solas... Ayman Hussein agrava los problemas de Irak frente a Francia

El delantero iraquí Ayman Hussein agrandó los problemas de su selección en el partido contra Francia, disputado esta madrugada en la segunda jornada del Grupo 9 del Mundial 2026.

El delantero se lesionó y dejó el campo en el minuto 26, reemplazado por Ali Al-Hammadi.

La lesión llegó apenas 12 minutos después del primer gol de Francia, marcado por Kylian Mbappé, capitán de los «Les Bleus» y estrella del Real Madrid, con un disparo fulminante desde fuera del área.

Hussein, una de las estrellas de Irak, ya había marcado el único gol de los ‘Leones del Tigris’ en la derrota 4-1 contra Noruega en la primera jornada.

Irak cerrará la fase de grupos el viernes ante Senegal con la esperanza de alcanzar los dieciseisavos de final.