Las desgracias se acumulan para Raúl Asencio, la estrella del Real Madrid, quien fue condenado recientemente a pagar una multa económica, además de la retirada del carnet de conducir durante 8 meses, tras ser hallado culpable de conducir bajo los efectos del alcohol.

La Cadena COPE informó de que el Real Madrid decidió abrir un expediente disciplinario contra Raúl Asencio, y se espera que le sea impuesta una importante multa económica.

Hasta el momento no ha quedado clara la sanción que el Real Madrid ha decidido imponer al jugador, pero según reveló el periodista Melchor Ruiz, el conjunto blanco abrió un expediente disciplinario en su contra, de acuerdo con el régimen interno de la institución.

La actuación del Real Madrid se debe a que lo ocurrido afecta a la imagen del conjunto blanco, considerando que el comportamiento del jugador entraña una conducta negligente.

El Real Madrid ya tenía conocimiento de lo sucedido, después de que el propio jugador informara al club del incidente.

Y ahora, en función del grado de gravedad que el club determine respecto a los hechos, se impondrá una sanción económica o cualquier otra sanción que contemple el régimen interno.

El Real Madrid ya había impuesto a Aurélien Tchouaméni y a Fede Valverde, tras la pelea que se produjo entre ambos la temporada pasada, una sanción económica de 500.000 euros a cada uno.

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